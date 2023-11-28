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Футболку Sex Pistols попытались украсть на выставке "Король и Шут"

Футболку Sex Pistols попытались украсть на выставке "Король и Шут"

Автор:
28 ноября 2023 08:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: sex pistols   Видео   ЧП   выставка   кража   негатив   футболка   
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Ограбление в стиле панк едва не произошло в Санкт-Петербурге. На выставке "Панк-культура. Король и Шут" неизвестный злоумышленник попытался украсть оригинальную футболку Sex Pistols. Этот ценный экспонат был специально привезен из Лондона.

Попытку кражи оперативно пресекли секьюрити. Но она уже не первая – в апреле экспозицию представляли в Москве на Винзаводе, и оттуда украли жилетку Андрея Князя. Похитителем оказался вокалист рок-группы "Коррозия металла" Александр Лазаревич. Он объяснил, что взял ее, чтобы сфотографироваться и потом вернуть.

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Метки: sex pistols   Видео   ЧП   выставка   кража   негатив   футболка   
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Сергей Полчаса назад
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ruslan d Полчаса назад
Никогда не понимал этого фанатизма и культа шмоток кумиров ...
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