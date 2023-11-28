Футболку Sex Pistols попытались украсть на выставке "Король и Шут"

Попытку кражи оперативно пресекли секьюрити. Но она уже не первая – в апреле экспозицию представляли в Москве на Винзаводе, и оттуда украли жилетку Андрея Князя. Похитителем оказался вокалист рок-группы "Коррозия металла" Александр Лазаревич. Он объяснил, что взял ее, чтобы сфотографироваться и потом вернуть.

