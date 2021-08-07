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Поймали цыганку, которая украла 8 телефонов

Поймали цыганку, которая украла 8 телефонов (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 августа 2021 09:08
Сообщество : Криминал
Метки: видео   избиение   киев   кража   маты   негатив   цыгане   цыганка   
217
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Местные жители ее схватили и наказали по-своему.

Источник:

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Метки: видео   избиение   киев   кража   маты   негатив   цыгане   цыганка   
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4  комментария
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18k
иванов дмитрий 3 минуты назад
Куда катится мир?
Цыганка ворующая телефоны просит вызвать милицию))
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−6
Zlaja ptica Полчаса назад
Хреново, когда единственный выход это нарушение закона.

Цыганка отделалась лёгким испугом, а "санитары леса" могут получить статью. Тем более видео доказательства есть.
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9k
Шурум-бурум 45 минут назад
цэ эвропа или шо? чому не на державной мове?
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