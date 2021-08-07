Поймали цыганку, которая украла 8 телефонов

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Цыганка ворующая телефоны просит вызвать милицию))
Цыганка отделалась лёгким испугом, а "санитары леса" могут получить статью. Тем более видео доказательства есть.