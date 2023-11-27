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Японскую балерину шокировали цены в оренбургских магазинах

Японскую балерину шокировали цены в оренбургских магазинах

Автор:
27 ноября 2023 11:12
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Видео   Марина Сибаяма   Россия   Япония   балерина   оренбург   цена   шок   
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Японская балерина Марина Сибаяма удивилась ценам на картофель и капусту в сетевом супермаркете в Оренбурге.


Японка Марина Сибаяма побывала в Оренбурге. Известная балерина, уже более десяти лет проживающая в России, приехала в областной центр с гастролями.


Марина зашла в местный супермаркет, начав снимать ассортимент и цены на прилавках, комментируя на их японском языке. По словам Сибаямы, в России, как и в Японии, в ноябре на полках магазинов появляются новогодние сладкие наборы.


Она обратила внимание на цены на картофель и на капусту.


— Картофель — очень дешево. Двадцать пять рублей за один килограмм. Сейчас курс примерно 1 рубль — около 1,5-1,7 йены. И эта сумма за один килограмм? Дешево. Капуста стоит 20 рублей за один килограмм. Круто, — с восторгом рассказала девушка подписчикам на своем канале.


Марина также добавила, что в магазинах Оренбурга цены значительно ниже, чем в гипермаркетах Москвы. Отметим, что балерина купила себе на обед набор из курицы и шаурму.

Источник:

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Метки: Видео   Марина Сибаяма   Россия   Япония   балерина   оренбург   цена   шок   
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12  комментариев
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6k
livaneth Час назад
Медианную зарплату японца в студию!
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7k
Vladimir Минуту назад
Покажите ей цены на морскую рыбу, пусть порадуется вместе с нами. В Африке яблоки в три раза дороже апельсин, а в Испании наоборот. Это о чем-то говорит? Нет.
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85k
Доктор Джонс 47 минут назад
"Пятёрочка", Самара - картофель 13 руб/кг...
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197
Zmey8838 51 минуту назад
Она не японка. Она метиска, поэтому очень симпатичная
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15
Игорь 56 минут назад
"балерина купила себе на обед набор из курицы и шаурму"
У меня одного когнитивный диссонанс произошёл?!
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