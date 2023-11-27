Японскую балерину шокировали цены в оренбургских магазинах

Японка Марина Сибаяма побывала в Оренбурге. Известная балерина, уже более десяти лет проживающая в России, приехала в областной центр с гастролями.

Марина зашла в местный супермаркет, начав снимать ассортимент и цены на прилавках, комментируя на их японском языке. По словам Сибаямы, в России, как и в Японии, в ноябре на полках магазинов появляются новогодние сладкие наборы.

Она обратила внимание на цены на картофель и на капусту.

— Картофель — очень дешево. Двадцать пять рублей за один килограмм. Сейчас курс примерно 1 рубль — около 1,5-1,7 йены. И эта сумма за один килограмм? Дешево. Капуста стоит 20 рублей за один килограмм. Круто, — с восторгом рассказала девушка подписчикам на своем канале.