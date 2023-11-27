Японскую балерину шокировали цены в оренбургских магазинах

Японская балерина Марина Сибаяма удивилась ценам на картофель и капусту в сетевом супермаркете в Оренбурге.
Японка Марина Сибаяма побывала в Оренбурге. Известная балерина, уже более десяти лет проживающая в России, приехала в областной центр с гастролями.
Марина зашла в местный супермаркет, начав снимать ассортимент и цены на прилавках, комментируя на их японском языке. По словам Сибаямы, в России, как и в Японии, в ноябре на полках магазинов появляются новогодние сладкие наборы.
Она обратила внимание на цены на картофель и на капусту.
— Картофель — очень дешево. Двадцать пять рублей за один килограмм. Сейчас курс примерно 1 рубль — около 1,5-1,7 йены. И эта сумма за один килограмм? Дешево. Капуста стоит 20 рублей за один килограмм. Круто, — с восторгом рассказала девушка подписчикам на своем канале.
Источник:
Марина также добавила, что в магазинах Оренбурга цены значительно ниже, чем в гипермаркетах Москвы. Отметим, что балерина купила себе на обед набор из курицы и шаурму.
Источник:
- Реакция японок-айдолов на русского туриста
- Мужчина оказался в шоке от цен на лекарство
- Зрелищная пьяная драка в автобусе
- Продукты в Японии совпадают с их изображениями на упаковке
- Пьяный мужчина одним ударом отправил в нокаут своего собутыльника
У меня одного когнитивный диссонанс произошёл?!