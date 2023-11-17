FISHKINET
Сообщество Еда 1755 постов • 573 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда
Продукты в Японии совпадают с их изображениями на упаковке

Продукты в Японии совпадают с их изображениями на упаковке

Автор:
17 ноября 2023 11:52
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Япония   интересно   ожидание и реальность   товар   упаковка   
925
1
1

Когда дело доходит до еды, наши ожидания не всегда совпадают с реальностью. Однако в Японии подобное происходит крайне редко. Размер и форма многих товаров там строго соответствуют изображениям на упаковке.

Пользователи сети связывают это с японским законодательством. По их словам, производители продуктов в Японии обязаны повторять точное изображение на упаковке в масштабе 1:1.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Видео   Япония   интересно   ожидание и реальность   товар   упаковка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
65k
doker 2 часа назад
Всегда говорил, если в посылке электрический член для дамы, то рисуйте член, а не пишите - "Массажёр".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Владимир 2 часа назад
Это для неграмотных на сколько я знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

779068



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Главаря «азербайджанской мафии», который избивал невинных прохожих в Питере, задержали и экстрадировали в Россию
Главаря «азербайджанской мафии», который избивал невинных прохожих в Питере, задержали...
Набирающие популярность в сообществах
Екатерина Романова из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»
Екатерина Романова из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»
Замечательные портреты животных Магнуса Берггрена
Замечательные портреты животных Магнуса Берггрена
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#факты#аварии#авто аварии#кино#Разное#задержание#истории
#животные#автомир#Прикол#люди#ДТП#милота#Автовсячина#собака#подборка#улыбнуло
#в мире#машина#Юмор#интересное#позитив#забавно#дети#Россия#история#фильм
Через века с гаджетами Через века с гаджетами Любопытный навигатор для поиска товара в магазине Любопытный навигатор для поиска товара в магазине Станок для упаковки товара из 1963 года Станок для упаковки товара из 1963 года Бесславный конец тунца в океанариуме Бесславный конец тунца в океанариуме Женщина демонстрирует своё мастерство в упаковке колёс Женщина демонстрирует своё мастерство в упаковке колёс Как выглядит самый загруженный пешеходный переход Как выглядит самый загруженный пешеходный переход

На что жалуетесь?

Вернуться