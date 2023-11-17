Продукты в Японии совпадают с их изображениями на упаковке

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Когда дело доходит до еды, наши ожидания не всегда совпадают с реальностью. Однако в Японии подобное происходит крайне редко. Размер и форма многих товаров там строго соответствуют изображениям на упаковке.
Пользователи сети связывают это с японским законодательством. По их словам, производители продуктов в Японии обязаны повторять точное изображение на упаковке в масштабе 1:1.
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