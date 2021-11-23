Мужчина оказался в шоке от цен на лекарство

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Автор видео сравнил стоимость глазных капель в России и Турции и возмутился ценообразованием на лекарства.
Разница в цене оказалась весьма ощутимой. Видео необходимо смотреть со звуком.
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https://pillintrip.com/ru/medicine/tobradexhttps://pillintrip.com/ru/medicine/tobradex Средняя стоимость TobraDex 0.1/0.3 %/% за единицу в онлайн аптеках от 9.75$ до 12.19$, за упаковку от 49$. Это Турецкие цены + ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ. Т.е. оплатите визит к врачу.
Спецом по нескольким аптекам искали обезболивающие типа Найза (для жены) и перекись водорода (для меня) Найз (нимесулид) нашли по цене раза в три дороже, чем в Москве, перекись так и не смогли найти по вменяемой цене (отдавать в районе 500р за 100г флакон задавила жаба), выручили соотечественники.
Так что слабовато верится, что в Турции аптека дешевле российской
Вот скрин на Тобрадекс с адресом аптеки, можете проверять:
Тут упоминалось - а попробуй скорую вызвать. Совершенно верно. В той же Испании скорая приедет к вам только в случае угрозы жизни .Как пример : авария, инфаркт . Если заболевание угрожает только здоровью - то извольте сами -на такси,родные на машине и т.д. Да не привычно. Но в этом варианте скорую не вызывают те.,кому хреново с похмелья и с температурой 37,2 и соплями. Это позволяет разгрузить скорую и приёмный покой - и скорая таки да приезжает очень быстро
Цена на лекарство - тоже не всё дешево.Но когда идёшь по социальной страховке и доктор выписывает лекарства - оно продаётся со скидкой до 70-90% и это зависит не от вашего дохода,а просто так положено.
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Но по любому лучше не болеть .Здоровеньким то оно повеселее живётся
Ценообразование? да очень простое. Капли из Бельгии.. Внутри ЕС свои цены, а для нас это импорт. Ищите аналоги)
К тому же надо понимать, что лира еще недавно стоила 270 рублей за лиру, а сегодня 65 рублей за лиру ...
В декабре прошлого года ездили, лира стоила около 10 рублей. Годом ранее 11 рублей. Сейчас упала до 6 с копейками.
Сути то это ни фига не меняет. В 15м году лира была 27-28, сейчас 6,5. 80% падение национальной валюты с 2015 года это тебе мало что ли?
а если ты берешь ценник в 25$, то это уже неплохой BBQ ресторан из серии VIRGIL'S на Time Sguare.... А в среднем BBQ ресторане крылья стоят 12-15$ за большую порцию (14-16 шт)
Видимо таким образом производитель пилит рынки чтобы не было внутреннего каннибализма. Но для особо упорных, вэлкам Бельгийский Тобрадекс за 500, хотя нет.. 350.
А в Америке 35 баксов, что с ценообразованием творится то, а, это вообще как?
https://www.canadapharmacyonline.com/DrugInfo.aspx?name=Tobradex2117https://www.canadapharmacyonline.com/DrugInfo.aspx?name=Tobradex2117
В Канаде местного производства 43-48 доллара, индийский дженерик 36
что с ценообразованием то творится, это вообще как?
https://www.mistrys.co.uk/tobradex-eye-drops-5ml-alcon-uk.htmlhttps://www.mistrys.co.uk/tobradex-eye-drops-5ml-alcon-uk.html
Великобритания - 7 фунтов
Как задрали нытики...
У нас скорая стоит 10 евро (это какой то там сбор) а так покрывается страховкой и парковка в клинике бесплатная
Не, если вызвать скорую, чтоб тебе палец забинтовали или таблетки от температуры привезди, то да, придётся заплатить за барские развлечения.
А вот дружбан пользует Феназепам в 1мг ,привезённый из РФ и говорит он круче,чем то,что выписывали тут.