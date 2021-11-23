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Мужчина оказался в шоке от цен на лекарство

Мужчина оказался в шоке от цен на лекарство (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 10:21
Метки: Россия   Турция   видео   капли   капли для глаз   лекарство   сравнение   цена   
1635
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1
Автор видео сравнил стоимость глазных капель в России и Турции и возмутился ценообразованием на лекарства.
Разница в цене оказалась весьма ощутимой. Видео необходимо смотреть со звуком.

Источник:

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Метки: Россия   Турция   видео   капли   капли для глаз   лекарство   сравнение   цена   
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1.8M
Иван Кемеров 2 часа назад
Расходимся, кругом обман. Сайт с турецкими ценами:

https://pillintrip.com/ru/medicine/tobradexhttps://pillintrip.com/ru/medicine/tobradex Средняя стоимость TobraDex 0.1/0.3 %/% за единицу в онлайн аптеках от 9.75$ до 12.19$, за упаковку от 49$. Это Турецкие цены + ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ. Т.е. оплатите визит к врачу.
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6k
Silantij 5 минут назад
Эликвис там 1500 у нас 2500. дочь купила вчера джес там 400 тут 1400. (без рецепта) Айран 200 мл - 7 рублей. Да и зарплата врача в 5 раз выше...
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822
LisA 10 минут назад
мне на днях анальгин за 150 пытались продать. в соседней аптеке купил за 16 или 26, точно не помню.
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19k
Will2006 18 минут назад
ХЗ как сейчас, в 2018м у жены разболелся зуб, и до кучи у меня в ухе разбухла серная пробка.
Спецом по нескольким аптекам искали обезболивающие типа Найза (для жены) и перекись водорода (для меня) Найз (нимесулид) нашли по цене раза в три дороже, чем в Москве, перекись так и не смогли найти по вменяемой цене (отдавать в районе 500р за 100г флакон задавила жаба), выручили соотечественники.
Так что слабовато верится, что в Турции аптека дешевле российской
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765
Александр Полчаса назад
Это капитализм, дура !!! Не зря же Союз разваливали.
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5k
Фомич Полчаса назад
Пока были открыты границы, то из России привозили очень много всего. Я Цитрамоном спасаюсь часто, здесь его нет, а аналоги не так помогают. Дочка раз привезла своим знакомым половину пакета всяких разных и позже сравнили стоимость здесь и там. Выигрыш около 50 евро как минимум, причем многие лекарства без рецепта.
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2k
Illuminat Полчаса назад
У нас в Челябинске какая-то дикая наценка, лекарства в соседних регионах дешевле. В командировках стараюсь закупиться.
Вот скрин на Тобрадекс с адресом аптеки, можете проверять:

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4k
Максим 54 минуты назад
У лекарств часто разная стоимость. В Штатах покупали аспирин в банках (огромных, я видел на 500 таблеток, но сказали, что есть и на 1000) за копейки, но при этом лекарство от простуды уже стоило далеко за 1000 (курс тогда менее 30 был), тогда как в России аналог стоил чуть более сотни. Зависит от поставщика и наличия аналогов на рынке.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 57 минут назад
Мужик то ли первый раз в забугорье поехал ,то ли в первый раз сравнил цену на товары в разных странах. Импорт всегда дороже,своё,как правило дешевле,но бывают и исключения. А так если продавец барыга ,то наценка бешеная. Ну и законодательство . В одних странах наценка на лекарственные препараты фиксированная ,ну как пример 23% В других это не урегулируется. Так что может быть и 500% .В какой стране нет регулятора на наценку лекарственных препаратов - погуглите или догадайтесь сами.

Тут упоминалось - а попробуй скорую вызвать. Совершенно верно. В той же Испании скорая приедет к вам только в случае угрозы жизни .Как пример : авария, инфаркт . Если заболевание угрожает только здоровью - то извольте сами -на такси,родные на машине и т.д. Да не привычно. Но в этом варианте скорую не вызывают те.,кому хреново с похмелья и с температурой 37,2 и соплями. Это позволяет разгрузить скорую и приёмный покой - и скорая таки да приезжает очень быстро
Цена на лекарство - тоже не всё дешево.Но когда идёшь по социальной страховке и доктор выписывает лекарства - оно продаётся со скидкой до 70-90% и это зависит не от вашего дохода,а просто так положено.
--
Но по любому лучше не болеть .Здоровеньким то оно повеселее живётся
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66k
Максим Час назад
А у нас в РБ такие капли 380 руб. РФ
Ценообразование? да очень простое. Капли из Бельгии.. Внутри ЕС свои цены, а для нас это импорт. Ищите аналоги)
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33k
Опаньки 2 часа назад
В США порция куриных крыльев в фастфуде стоит +-25 баксов. Ну давай тогда и у нас требовать такую же цену ?

К тому же надо понимать, что лира еще недавно стоила 270 рублей за лиру, а сегодня 65 рублей за лиру ...
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272
BORODA Опаньки Полчаса назад
чтож у тебя за фосатфуд там такой?) KFC ведро крыльев в районе 7-8 баксов.
а если ты берешь ценник в 25$, то это уже неплохой BBQ ресторан из серии VIRGIL'S на Time Sguare.... А в среднем BBQ ресторане крылья стоят 12-15$ за большую порцию (14-16 шт)
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10k
Kostick 2 часа назад
опустив правдоподобность цены на туретчине, замечу - лекарства за этот год подорожали ояибундестаг. одно и тоже лекарство, одна аптека, весной 600 ре, в прошлом месяце 1100.
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29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Открываю eapteka.ru, тот же Алкон, то же лекарство, но производитель США, Тобрекс - 129р.
Видимо таким образом производитель пилит рынки чтобы не было внутреннего каннибализма. Но для особо упорных, вэлкам Бельгийский Тобрадекс за 500, хотя нет.. 350.
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40k
dima423 2 часа назад
А есть хотя бы ссылочка на цену в турции? а то как то я последнее время боюсь чему то верить на слово))
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10k
Majul 2 часа назад
https://www.drugs.com/price-guide/tobradexhttps://www.drugs.com/price-guide/tobradex
А в Америке 35 баксов, что с ценообразованием творится то, а, это вообще как?

https://www.canadapharmacyonline.com/DrugInfo.aspx?name=Tobradex2117https://www.canadapharmacyonline.com/DrugInfo.aspx?name=Tobradex2117
В Канаде местного производства 43-48 доллара, индийский дженерик 36
что с ценообразованием то творится, это вообще как?

https://www.mistrys.co.uk/tobradex-eye-drops-5ml-alcon-uk.htmlhttps://www.mistrys.co.uk/tobradex-eye-drops-5ml-alcon-uk.html
Великобритания - 7 фунтов

Как задрали нытики...
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22k
Андрей 2 часа назад
Так пусть в Турцию за лекарством летает, делов то.
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228
Шурман 2 часа назад
Это Россия Цена 412 руб. А вот это Турция , Это Бельгия € 6,49 , Это уже Турция Eczane Perakende Satış Fiyatı ( KDV Hariç ) 42.13 TL . Автор ты кому нашиздеть хочешь , чеки покажи из Турции , 42 лира это самое дешевое 3,12 Евро ,
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57k
pynh 2 часа назад
и? пусть скорую в турции вызовет, тоже сильно удивится.
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228
Шурман pynh 2 часа назад
Турция ладно , пускай в Америке или Европе вызовет , когда счета через месяц приходят ты понимаешь что и сам мог на такси доехать или машину у них на парковке кинуть за 24 евро в сутки . Страховки не все покрывают , я уже начал платить страховка + для госпитализации и тд , это отдельно 70 евро в месяц . Кстати эта хрень еще и весь мир покрывает даже Россию . Удобно очень , было дело в Австрии навернулся на горе , вертолет одна цена , госпитализация другая , обычный рентген 450 евро это был предел фантазий , мне жена это постоянно припоминает .
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228
Шурман Олеся Полчаса назад
Я так просто скорую не вызову , ни себе , и не дай бог друзьям и близким , я как правило сразу в интенсив попадаю и там уже знают что делать , мне даже профессор сказал не терпи боль сразу вызывай . А я терплю , пичкаю себя всякой гадостью но иногда уже сердце само выскакивает и давление на 189/130 пульс 150 вот тогда все задница
печально все это но продолжаю жить .
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228
Шурман 2 часа назад
Бывает , я допустим если в России или Латвии бываю там покупаю лекарство , у вас оно без рецепта а у нас посещение семейного заплати 35 евро , ладно тебе вернут 27 но ПОТОММММММ , а в России большая часть того что у нас по рецепту продается просто так , традонал ( трабодол ) ладно валиум не купить просто так , да и по мелочи тот же гребанный нексиям у нас только по рецепту а у вас просто так можно купить , я могу кучи сравнений привести и по ценам так же , для меня те же лекарства купить в России будет дешевле чем в Бельгии да хрен с ним в Бельгии в той же Германии , про Люксембург вообще молчу , Франция и Галашка уже всех переплюнули по ценам на все .
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228
Шурман Viejo Borracho Dikobraz 59 минут назад
Иногда сам не уверен , в больнице те же таблетки действую хорошо , из аптеки хоть по 2 пей , но есть придел фантазий , одно лечишь второе колечишь
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228
Шурман Viejo Borracho Dikobraz 38 минут назад
А чем он хуже местного Лоразепана ? , одно и тоже только цены разные , да и сидеть на нем лучше с умом , максимум при необходимости , затянуть может .
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