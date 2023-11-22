Никита про расизм в России

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Харизматичный парень Никита, знакомый многим из вас по забавным роликам про отечественные радиаторы, высказался на тему расизма в России.
Чернобровый
Позитивный молодой человек с хорошим чувством юмора.
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Есть такая традиция - если на стене висит ружьё, то в России оно должно выстрелить, в Индии станцевать, в США оно должно быть одобрено комиссией по мультинациональности и обязательно гомосексуально. Включение в роль "просто русского" вызывает уйму вопросов, и если национальность не "выстрелит", то фильм считается фуфловым.
Любой человек имеет кого-то из предков не своей титульной нации.
У меня бабка - чешка, приехала с родителями в СССР в 1926 году, ей было 6 лет.
Значит я - чех?
PS Все, поехал в Прагу, пивка попить....
Вот Екатерина 2 Великая, Багратион - это русские.
А Власов, Горбачев, Ельцин - НЕ русские.