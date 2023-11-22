FISHKINET
Сообщество Юмор 17939 постов • 3632 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Никита про расизм в России

Никита про расизм в России

Автор:
22 ноября 2023 12:24
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Россия   интересно   мнение   расизм   темнокожий   
3000
1
1

Харизматичный парень Никита, знакомый многим из вас по забавным роликам про отечественные радиаторы, высказался на тему расизма в России.

Чернобровый

Позитивный молодой человек с хорошим чувством юмора.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Россия   интересно   мнение   расизм   темнокожий   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
53  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
485
Vilks Час назад
Парадокс, но в Латвии русских как раз и называют неграми. И права у них соответствующие. Причём, это насаждается именно с самого верха и предельно жёстко культивируется на всех уровнях властей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
3k
Алексей 8 минут назад
что этот нигер себе позволяет?! ))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
СергейПименов 13 минут назад
Нам то не заливай... Сразу видно - людоедом был...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vladimir 17 минут назад
Красавчик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dabus 19 минут назад
Голос у него конечно отличный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Gadova 21 минуту назад
Молодец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
278
Владимир Полчаса назад
черноокЫй он :D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Pravednik84 Полчаса назад
Можешь быть "просто русским", ты не можешь стать СРЕДНИМ русским.
Есть такая традиция - если на стене висит ружьё, то в России оно должно выстрелить, в Индии станцевать, в США оно должно быть одобрено комиссией по мультинациональности и обязательно гомосексуально. Включение в роль "просто русского" вызывает уйму вопросов, и если национальность не "выстрелит", то фильм считается фуфловым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Артем Полчаса назад
Парадокс в том, что самый русский поэт - арап!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Kozlodoev Полчаса назад
Откуда у нас расизм, если негров так мало )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Lenyar 37 минут назад
Красавчик! Позитивный парень!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
gfjhtgfjhf 37 минут назад
В кино он не сможет играть ПРИНЦИПИАЛЬНО белокожего персонажа. Того, который просто не может иметь чёрную кожу. Например какая-нибудь историческая личность. Хотя например сыграть Абрама Петровича Ганнибала было бы круто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Медвежопок 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Ashabad 38 минут назад
СССР опередил весь мир 100 лет
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Patiot 45 минут назад
Это негр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кира 48 минут назад
Григорий Сиятвинда играет в кино русского парня с африканскими корнями. Отлично играет и очень органично вписывается в разные сюжеты. В России немало темнокожих детей от смешанных браков. Так что у этого парня все еще впереди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ОТДЕЛ К 50 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 51 минуту назад
Нет расизма, угу, совсем нет!
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
turyst 52 минуты назад
Вот не знаю, но это товарищ, почему-то мне Константина Райкина напоминает.

Ссылка youtu.be


Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
котегRUS 59 минут назад
нормальный русский парень... как и эти..

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Илья Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67
владимир владимиров Илья 14 минут назад
что этот нигер себе позволяет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 18 комментариев
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

779512



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Нет существа двуличнее на свете, чем экоактивист в неотапливаемой квартире
Нет существа двуличнее на свете, чем экоактивист в неотапливаемой квартире
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
Набирающие популярность в сообществах
Конфликтный тигр из Хабаровского края снова переехал
Конфликтный тигр из Хабаровского края снова переехал
С добрым утром
С добрым утром
Не время дружбу водить
Не время дружбу водить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Главное - это внимание

Лучшие демотиваторы
Правильный чехол на руль для владельцев Renault

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#факты#Прикол#ДТП#история#позитив#полиция#США
#Юмор#в мире#машина#кино#фильм#авто аварии#Россия#Автовсячина#конфликт#улыбнуло
#животные#автомобили#интересное#забавно#аварии#люди#дети#Ynews#съемка#Разное
Панковская карта для тех, кто идет против системы Панковская карта для тех, кто идет против системы Как выглядит Якутск при температуре -50°C Как выглядит Якутск при температуре -50°C Кошка охотится на зайца Кошка охотится на зайца Женщина рубит правду про бодипозитив Женщина рубит правду про бодипозитив "Я заснял, папа": эффектное попадание молнии в дерево "Я заснял, папа": эффектное попадание молнии в дерево Уличный аттракцион по мотивам электронной игры «Ну, погоди!» Уличный аттракцион по мотивам электронной игры «Ну, погоди!»

На что жалуетесь?

Вернуться