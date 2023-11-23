На челябинском заводе женщине зажевало руку в станке

За рукавом потянуло руку, в итоге вся рука оказалась намотана на станок. На крики сбежались коллеги Татьяны и отключили питание оборудования. В это время женщина уже была без сознания от болевого шока.

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Также в телеграм-каналах появилась информация, что Татьяна сильно пострадала: множественные переломы, операции и даже возможная ампутация. Но на предприятии заверяют: все не так серьезно.

– Профсоюз в курсе происходящего. Мы проверили информацию из социальных сетей и узнали, что она недостоверная. У нас на руках есть медицинское заключение, травма легкая: ушиб и повреждение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава, – сообщила КП-Челябинск председатель профсоюза ЧКПЗ Валентина Курина.

Выходит, у женщины легкая травма, перелома нет. Это подтвердили и в пресс-службе предприятия. Там же сообщили, что Татьяна сейчас лечится дома.