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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 943 поста • 45 подписчиков подписаться
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На челябинском заводе женщине зажевало руку в станке

На челябинском заводе женщине зажевало руку в станке

Автор:
23 ноября 2023 10:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   завод   зажевало руку   рука   станок   тб   
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На Челябинском кузнечно-прессовом заводе сотруднице зажевало руку в станок. 38-летняя Татьяна была контролёром, в её задачи входило проверять качество изделий. Татьяна стояла возле выключенного станка, но коллега зачем-то решил включить машину и рукав женщины попал в механизм.

За рукавом потянуло руку, в итоге вся рука оказалась намотана на станок. На крики сбежались коллеги Татьяны и отключили питание оборудования. В это время женщина уже была без сознания от болевого шока.

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Также в телеграм-каналах появилась информация, что Татьяна сильно пострадала: множественные переломы, операции и даже возможная ампутация. Но на предприятии заверяют: все не так серьезно.


– Профсоюз в курсе происходящего. Мы проверили информацию из социальных сетей и узнали, что она недостоверная. У нас на руках есть медицинское заключение, травма легкая: ушиб и повреждение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава, – сообщила КП-Челябинск председатель профсоюза ЧКПЗ Валентина Курина.


Выходит, у женщины легкая травма, перелома нет. Это подтвердили и в пресс-службе предприятия. Там же сообщили, что Татьяна сейчас лечится дома.


– На ЧКПЗ в соответствии с законом проводится расследование. Причины происшествия будут устранены, виновные – наказаны. По всему оборудованию и механизмам будет проведена проверка на предмет включения дополнительных функций защиты от неосторожных действий и датчиков, позволяющих отключать оборудование автоматически в случае некорректного использования неавторизованным сотрудником, – сообщили в пресс-службе завода.



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Метки: Видео   ЧП   завод   зажевало руку   рука   станок   тб   
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12  комментариев
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4k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
И стоит ,как хй на именинах... дебила огрызок
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5k
Alex 24 минуты назад
Пиз**ц дол**б...
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31k
Владимир 55 минут назад
- Правила безопасности написаны кровью.
- Я заметил, но нафига вы это сделали?!
- Да на этой неделе Петровича на вал намотало, подумали, чего добру пропадать.

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4k
просто Дмитрий Час назад
И ЭТО " САЙТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ"
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62k
pynh 2 часа назад
Автор, определись, или " вся рука оказалась намотана на станок" или "легкая травма, перелома нет". Твою руку, можно намотать на что-то без переломов?
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2k
Илья 2 часа назад
Вот же мудак стоит наслаждается содеянным . Убить хотел женщину.
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Olxi

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