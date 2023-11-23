На челябинском заводе женщине зажевало руку в станке

На Челябинском кузнечно-прессовом заводе сотруднице зажевало руку в станок. 38-летняя Татьяна была контролёром, в её задачи входило проверять качество изделий. Татьяна стояла возле выключенного станка, но коллега зачем-то решил включить машину и рукав женщины попал в механизм.
За рукавом потянуло руку, в итоге вся рука оказалась намотана на станок. На крики сбежались коллеги Татьяны и отключили питание оборудования. В это время женщина уже была без сознания от болевого шока.
Также в телеграм-каналах появилась информация, что Татьяна сильно пострадала: множественные переломы, операции и даже возможная ампутация. Но на предприятии заверяют: все не так серьезно.
– Профсоюз в курсе происходящего. Мы проверили информацию из социальных сетей и узнали, что она недостоверная. У нас на руках есть медицинское заключение, травма легкая: ушиб и повреждение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава, – сообщила КП-Челябинск председатель профсоюза ЧКПЗ Валентина Курина.
Выходит, у женщины легкая травма, перелома нет. Это подтвердили и в пресс-службе предприятия. Там же сообщили, что Татьяна сейчас лечится дома.
– На ЧКПЗ в соответствии с законом проводится расследование. Причины происшествия будут устранены, виновные – наказаны. По всему оборудованию и механизмам будет проведена проверка на предмет включения дополнительных функций защиты от неосторожных действий и датчиков, позволяющих отключать оборудование автоматически в случае некорректного использования неавторизованным сотрудником, – сообщили в пресс-службе завода.
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