Ролики по технике безопасности, основанные на реальных происшествиях

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Подборка анимационных видеороликов по технике безопасности из Китая, за основу которых взяты реальные трагические происшествия. Некоторые из этих инцидентов вы могли встречать на просторах сети.
Правила техники безопасности написаны кровью. Помните это.
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- Я вижу! Но нахрена?!
- Да вчера Михалыча на вал намотало, кровищи было полно, вот и подумали, чего добру пропадать... "
А вот когда смотришь в интернете, различные видеоролики, где фактически на ровном месте, из-за спешки и не соблюдения базовой ТБ - люди мрут и калечатся, совсем по другому воспринимаешь. Потому что перед тобой обычный человек, в стандартных рабочих условиях, за две секунды наматывается на приводной вал.
Тоже самое что анти наркотической рекламой.. рисуют шприц зачёркнутый, пишут "наркотики -зло", СПИД итд.. эффект около нулевой.
А вот покажи, как людям в больницах сгнившие конечности отрезают, из-за того что они вены упороли вкалыванием всякой дряни - совсем по другому воспринимается.
С одной стороны жестоко такое показывать.. с другой стороны куда эффективней и доходчивее.