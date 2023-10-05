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Ролики по технике безопасности, основанные на реальных происшествиях

Ролики по технике безопасности, основанные на реальных происшествиях

Автор:
05 октября 2023 12:53
Метки: Видео   Китай   в мире   познавательно   тб   техника безопасности   
2777
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Подборка анимационных видеороликов по технике безопасности из Китая, за основу которых взяты реальные трагические происшествия. Некоторые из этих инцидентов вы могли встречать на просторах сети.

Правила техники безопасности написаны кровью. Помните это.



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Метки: Видео   Китай   в мире   познавательно   тб   техника безопасности   
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8k
Pravednik84 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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16k
Андрей 4 минуты назад
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11k
Властелин 5 минут назад
Очень познавательно.
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1k
raael13 11 минут назад
Спасибо дорогой товарищ за кучу новых фобий!
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22k
BiZ 12 минут назад
последнему больше всего не повезло)
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25k
Михаил Сметанкин 18 минут назад
Добро пожаловать в наш дружный коллектив!
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19k
Дмитрий 23 минуты назад
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4k
Еркен 23 минуты назад
Блин а некоторые ролики я "вживую" видел, это не выдуманные, а реальные случаи.
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590
Areskoi Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Андерсен Полчаса назад
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12k
Copycat 54 минуты назад
"- Техника безопасности, написана кровью.
- Я вижу! Но нахрена?!
- Да вчера Михалыча на вал намотало, кровищи было полно, вот и подумали, чего добру пропадать... "
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6k
livaneth Час назад
В такой анимации надо показывать кровь и повреждения (свернутые под неестественным углом и в неестественных местах конечности, арматурины проткнывшие тело насквозь и прочее) на то она и анимация
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102
Lex Lem Час назад
Все видео в реальности есть в разделе АДОК
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25k
Сибиряк Час назад
я технику безопасности знаю как свои три пальца!
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
У нас в части один кардан решил посмотреть, сколько бензина осталось в бензобаке Зила и подсветил зажигалкой
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65k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
не смог досмотреть , думал настоящих людей покажут типа вот таких

Ссылка coub.com
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61k
pynh 2 часа назад
Нужно не "основанные на", а реальные происшествия. С расчлененкой, кишками и подобной вкуснятиной.
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25
DarkSkat93 2 часа назад
Я конечно не злой и никому такого не желаю, но непроизвольно поржал с некоторых моментов. (сам тоже на производстве работаю)
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5k
Rubiroid_47 2 часа назад
Очень круто получилось!
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