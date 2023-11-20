Школьницы на электросамокате врезались в коляску с ребёнком и уехали

В Краснодаре на камеры видеонаблюдения попал момент наезда на коляску с ребёнком. Две девушки, предположительно, в возрасте 14 лет вдвоем ехали на одном электросамокате и на полной скорости врезались в коляску с ребёнком. Мать с коляской выходила из магазина, когда электросамокат врезался в коляску. Женщина тут же вытащила ребёнка, чтобы осмотреть, а мужчина обратился к школьницам.