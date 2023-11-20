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Школьницы на электросамокате врезались в коляску с ребёнком и уехали

Школьницы на электросамокате врезались в коляску с ребёнком и уехали

Автор:
20 ноября 2023 10:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   авария   дети   интересное   подростки   полиция   самокат   фото   
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Мама мальчика обратилась в больницу и в полицию.

В Краснодаре на камеры видеонаблюдения попал момент наезда на коляску с ребёнком. Две девушки, предположительно, в возрасте 14 лет вдвоем ехали на одном электросамокате и на полной скорости врезались в коляску с ребёнком. Мать с коляской выходила из магазина, когда электросамокат врезался в коляску. Женщина тут же вытащила ребёнка, чтобы осмотреть, а мужчина обратился к школьницам.

Управлявшие самокатом девушки-подростки скрылись с места происшествия. Ребёнок ударился головой о бортик коляски, медики диагностировали ушиб мягких тканей. Мама мальчика обратилась в полицию. Об этом сообщает УМВД по городу. Девушек разыскивают, полицейские устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

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Метки: Видео   авария   дети   интересное   подростки   полиция   самокат   фото   
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17  комментариев
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618
ruslan d Час назад
Ну и в чем они виноваты ?
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11k
GRuslan 3 минуты назад
Электросамокатчики зло, бабы зло. На видео высокая концентрация зла, просто ужас. А серьёзно, задолбали эти Эл самокатчики, как правило молодёжь без башки, сам помню по себе что мозгов нет в том возрасте. Хорошо что у меня не было Эл самоката.
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3k
kuchipachi Полчаса назад
я когда иду с коляской, опасаюсь всех углов и стараюсь аккуратно и медленно из-за угла выезжать, причем по возможности сам наклоняюсь вперед, чтобы увеличить себе обзор. ибо, как уже ниже писали, и с чем я согласен, тротуар превратился в проезжую часть...
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7k
perekrestok Полчаса назад
даже интересно сколько должно погибнуть людей и сколько должны стать инвалидами чтобы эту электро фигню запретили? Понятно что чей то бизнес но скоро добтьются тгго, что будут эти электросамокаты громить и жечь.
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17k
Мистер Фикс Час назад
Допрыгаются.
Терпение народа не безгранично, запретят эти тележки к чертям собачьим.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Пресечение равнозначных. Светофора нет. Знаков приоритета нет. У коляски помеха справа. Коляска должна была уступить.
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