Школьницы на электросамокате врезались в коляску с ребёнком и уехали

Мама мальчика обратилась в больницу и в полицию.
В Краснодаре на камеры видеонаблюдения попал момент наезда на коляску с ребёнком. Две девушки, предположительно, в возрасте 14 лет вдвоем ехали на одном электросамокате и на полной скорости врезались в коляску с ребёнком. Мать с коляской выходила из магазина, когда электросамокат врезался в коляску. Женщина тут же вытащила ребёнка, чтобы осмотреть, а мужчина обратился к школьницам.
Источник:
Управлявшие самокатом девушки-подростки скрылись с места происшествия. Ребёнок ударился головой о бортик коляски, медики диагностировали ушиб мягких тканей. Мама мальчика обратилась в полицию. Об этом сообщает УМВД по городу. Девушек разыскивают, полицейские устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.
Источник:
- Во время испытаний ракеты в Японии произошёл взрыв
- "Ты будешь перед Кадыровым извиняться!": пассажирка такси не пристегнулась из-за увеличенной груди и устроила скандал
- "Сильнее бей!": в Индии учительница заставила бить школьников своего одноклассника из-за математической ошибки
- Канье одобряет: в Новосибирске заметили парочку за пикантным занятием
- В Свердловской области мужчину избили из-за того, что он сделал замечание о тонировке сотруднице полиции
Терпение народа не безгранично, запретят эти тележки к чертям собачьим.