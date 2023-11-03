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Американский музыкант показал, как мамаши опустошили ведро со сладостями к Хэллоуину

Американский музыкант показал, как мамаши опустошили ведро со сладостями к Хэллоуину

Автор:
03 ноября 2023 12:27
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   Хэллоуин   дети   интересное   родители   фото   яжемать   
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Яжематери есть в каждой стране.

Популярный в США музыкант Коди Тейт показал на своей странице, как родители вместе с детьми опустошают котелок со сладостями, снабдив ролик возмущённым комментарием по поводу жадности и отсутствия чувства меры.

На видео несколько детей с родителями подбегают и буквально набрасываются на котелок с угощениями. За несколько секунд взрослые опустошили ведёрко и побежали к другому дому.

Ролик увидели тысячи человек. Комментаторы удивились жадности матерей, которые даже не позволили детям порадоваться сладостям. Для них это просто бесплатные конфетки.

"Бедные дети! Для них это не праздник, а добыча еды!"

"Их совсем не кормят что ли?"

"Коди, молодец, что показал их! Пускай все знают, что такое мерзость!"


Источник:

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Метки: Видео   США   Хэллоуин   дети   интересное   родители   фото   яжемать   
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5  комментариев
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3k
brrr Полчаса назад
Странно что котелок не прихватили.
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3k
Χάρων 3 минуты назад
А они точно на английском разговаривают?
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3k
Walther 4 минуты назад
Яжмать - понятие международное!
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17k
Марина 36 минут назад
Мексиканцы.
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24k
ЦСКА 43 минуты назад
Так это ж цыги!
Ссылка www.youtube.com
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