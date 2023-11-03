Американский музыкант показал, как мамаши опустошили ведро со сладостями к Хэллоуину

Яжематери есть в каждой стране.
Популярный в США музыкант Коди Тейт показал на своей странице, как родители вместе с детьми опустошают котелок со сладостями, снабдив ролик возмущённым комментарием по поводу жадности и отсутствия чувства меры.
На видео несколько детей с родителями подбегают и буквально набрасываются на котелок с угощениями. За несколько секунд взрослые опустошили ведёрко и побежали к другому дому.
В выборе "сладость или гадость" победила гадость
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ)
Ролик увидели тысячи человек. Комментаторы удивились жадности матерей, которые даже не позволили детям порадоваться сладостям. Для них это просто бесплатные конфетки.
"Бедные дети! Для них это не праздник, а добыча еды!"
"Их совсем не кормят что ли?"
"Коди, молодец, что показал их! Пускай все знают, что такое мерзость!"
Источник:
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