Американский музыкант показал, как мамаши опустошили ведро со сладостями к Хэллоуину

Популярный в США музыкант Коди Тейт показал на своей странице, как родители вместе с детьми опустошают котелок со сладостями, снабдив ролик возмущённым комментарием по поводу жадности и отсутствия чувства меры.

На видео несколько детей с родителями подбегают и буквально набрасываются на котелок с угощениями. За несколько секунд взрослые опустошили ведёрко и побежали к другому дому.