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Студенты колледжа во Владивостоке выгнали из здания пьяных мужиков, которые сломали турникет

Студенты колледжа во Владивостоке выгнали из здания пьяных мужиков, которые сломали турникет

Автор:
19 декабря 2023 18:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Владивосток   интересное   полиция   пьяный мужик   студенты   фото   
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Поймать дебоширов помогла охранница колледжа.

Во Владивостоке двое пьяных мужчин ворвались в колледж технологии и искусств на Океанском проспекте. Один из них сломал турникет и хотел разгромить трубой стеклянные двери, но студенты смогли забрать у мужика трубу и выпроводить его из учебного заведения.

Когда мужчины заявились в колледж, женщина-охранник вызвала сотрудников Росгвардии. Благодаря ей правоохранители быстро нашли дебоширов, которые расположились неподалёку и распивали алкоголь. Обоих доставили в отдел полиции, сообщает «Комсомолка».

Источник:

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Метки: Видео   Владивосток   интересное   полиция   пьяный мужик   студенты   фото   
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6  комментариев
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30k
Ваня 2 часа назад
как на ровном месте поднять себе статью...
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1k
Алексей 2 минуты назад
Помню сидим в общаге, пьём "чай" и к нам заходит чувак из соседней комнаты, очень удивленный, и говорит, там пришла пара гопников и хотят бабки. А нас, 15 слегка перепивших чай, и жаждущих приключения)
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14k
gavrosh 12 минут назад
Ха. В мои студенческие годы не было ни каких турникетов. Но была бабка, вахтёрша! Мимо неё не пройти, как мимо пендальфа!!! А местных мы и сами щимили.
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38k
russger Полчаса назад
Вот что у них в башке, хз. Ну сидишь побухиваешь, да и куй с тобой. Нет надо зайти в здание и что-то сломать
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5k
Владимир 53 минуты назад
в смысле смогли забрать трубу,он её выкинул?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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