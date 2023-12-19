Студенты колледжа во Владивостоке выгнали из здания пьяных мужиков, которые сломали турникет

Во Владивостоке двое пьяных мужчин ворвались в колледж технологии и искусств на Океанском проспекте. Один из них сломал турникет и хотел разгромить трубой стеклянные двери, но студенты смогли забрать у мужика трубу и выпроводить его из учебного заведения.