Студенты колледжа во Владивостоке выгнали из здания пьяных мужиков, которые сломали турникет

Поймать дебоширов помогла охранница колледжа.
Во Владивостоке двое пьяных мужчин ворвались в колледж технологии и искусств на Океанском проспекте. Один из них сломал турникет и хотел разгромить трубой стеклянные двери, но студенты смогли забрать у мужика трубу и выпроводить его из учебного заведения.
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Когда мужчины заявились в колледж, женщина-охранник вызвала сотрудников Росгвардии. Благодаря ей правоохранители быстро нашли дебоширов, которые расположились неподалёку и распивали алкоголь. Обоих доставили в отдел полиции, сообщает «Комсомолка».
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