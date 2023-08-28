"Сильнее бей!": в Индии учительница заставила бить школьников своего одноклассника из-за математической ошибки

По социальным сетям Индии завирусилось видео, на котором учительница призывает второклашек бить своего одноклассника-мусульманина по лицу за ошибки. Инцидент произошел в четверг в частной школе в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

Почему вы так слабо бьете? Ударьте его посильнее, — говорит учительница на видео, в то время как мальчик плачет.

Власти подтвердили подлинность ролика, сообщает BBC. Отец забрал плачущего сына домой, но не стал выдвигать учительнице обвинения. Тем не менее полиция начала проверку.