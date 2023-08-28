FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6842 поста • 3064 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
"Сильнее бей!": в Индии учительница заставила бить школьников своего одноклассника из-за математической ошибки

"Сильнее бей!": в Индии учительница заставила бить школьников своего одноклассника из-за математической ошибки

Автор:
28 августа 2023 10:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Индия   дети   интересное   полиция   учитель   фото   
930
1
1

Полиция Индии проводит проверку из-за ролика, который появился в социальных сетях. Учительница призывает детей бить провинившегося ученика сильнее

По социальным сетям Индии завирусилось видео, на котором учительница призывает второклашек бить своего одноклассника-мусульманина по лицу за ошибки. Инцидент произошел в четверг в частной школе в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

Почему вы так слабо бьете? Ударьте его посильнее, — говорит учительница на видео, в то время как мальчик плачет.

Власти подтвердили подлинность ролика, сообщает BBC. Отец забрал плачущего сына домой, но не стал выдвигать учительнице обвинения. Тем не менее полиция начала проверку.

Лидер индийской оппозиции Рахул Ганди обвинил правительство в разжигании религиозной ненависти.

В свою очередь учительница заявила, что ей ни капли не стыдно.

Мне не стыдно. Я служила жителям этой деревни в качестве учителя. Они все со мной , - сказала она индийскому новостному каналу NDTV.

Защищая свое решение о телесных наказаниях, госпожа Тяги сказала, что важно “контролировать” учеников в школе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Индия   дети   интересное   полиция   учитель   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55k
dima423 2 часа назад
Ну с училкой надо было поступить так же..например заставить ее родных детей пи*дить ее по тупому епалу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кистень 17 минут назад
Это уже перебор. Эту суку надо в.ы.е.ба.т.ь группой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73059



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Женщина - это женщина, а мужчина - это мужчина. И всё!": Карлос Сантана отменил трансгендеров
"Женщина - это женщина, а мужчина - это мужчина. И всё!": Карлос Сантана отменил...
За кадром советских кинокомедий
За кадром советских кинокомедий
Набирающие популярность в сообществах
«Убегать от&nbsp;медведя&nbsp;— плохая идея, он&nbsp;бежит быстрее»
«Убегать от медведя — плохая идея, он бежит быстрее»
Warcraft III: Эпическая Сага в Мире Азерота
Warcraft III: Эпическая Сага в Мире Азерота
Что мы собственное питание не можем организовать?
Что мы собственное питание не можем организовать?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Юмор#забавно#девушки#полиция#знаменитости#криминал#природа#конфликт
#люди#животные#интересно#новости#Индия#машина#искусство#Мемы#интересное#отношения
#история#СССР#Прикол#факты#позитив#Вещи#кино#милота#авария
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Охрана кортежа Байдена сбила доставщика еды, который пытался проехать перед автомобилями Охрана кортежа Байдена сбила доставщика еды, который пытался проехать перед автомобилями Четверо детей, младшему из которых 11 месяцев, 18 дней выживали в джунглях после крушения самолёта Четверо детей, младшему из которых 11 месяцев, 18 дней выживали в джунглях после крушения самолёта Неизвестным веществом, которое было в шприце, воткнувшемся в ногу девочки, оказался мефедрон Неизвестным веществом, которое было в шприце, воткнувшемся в ногу девочки, оказался мефедрон После убийства полицией 17-летнего подростка в Париже начались беспорядки После убийства полицией 17-летнего подростка в Париже начались беспорядки Мать года: на концерте k-pop группы NMIXX на сцене оставили младенца Мать года: на концерте k-pop группы NMIXX на сцене оставили младенца

На что жалуетесь?

Вернуться