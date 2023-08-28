"Сильнее бей!": в Индии учительница заставила бить школьников своего одноклассника из-за математической ошибки

Полиция Индии проводит проверку из-за ролика, который появился в социальных сетях. Учительница призывает детей бить провинившегося ученика сильнее
По социальным сетям Индии завирусилось видео, на котором учительница призывает второклашек бить своего одноклассника-мусульманина по лицу за ошибки. Инцидент произошел в четверг в частной школе в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.
Почему вы так слабо бьете? Ударьте его посильнее, — говорит учительница на видео, в то время как мальчик плачет.
Власти подтвердили подлинность ролика, сообщает BBC. Отец забрал плачущего сына домой, но не стал выдвигать учительнице обвинения. Тем не менее полиция начала проверку.
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Лидер индийской оппозиции Рахул Ганди обвинил правительство в разжигании религиозной ненависти.
В свою очередь учительница заявила, что ей ни капли не стыдно.
Мне не стыдно. Я служила жителям этой деревни в качестве учителя. Они все со мной , - сказала она индийскому новостному каналу NDTV.
Защищая свое решение о телесных наказаниях, госпожа Тяги сказала, что важно “контролировать” учеников в школе.
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