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Канье одобряет: в Новосибирске заметили парочку за пикантным занятием

Канье одобряет: в Новосибирске заметили парочку за пикантным занятием

Автор:
16 октября 2023 11:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Новосибирск   Россия   женщина   интересное   мужчина   фото   
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В августе Канье Уэста и его жену Бьянку задержали в Италии за непристойное поведение в лодке. Очевидцы уверяют, что пара, не стесняясь, занималась оральным сексом в лодке. Взяв пример со звёзд, парочка сибиряков тоже решили заняться этим на публике.

Никого не стесняясь пара молодых людей решила предаться страсти на качелях во дворе многоквартирного дома. Во дворе никого не было, но парочка совсем забыла про жильцов дома, которые 15 минут наблюдали за тем, как усердно дама ублажает своего кавалера.

Ролик появился в социальных сетях. МВД начало проверку. Когда молодых людей найдут, их ждёт штраф по ст. 20.1 КоАП РФ.

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Метки: Видео   Новосибирск   Россия   женщина   интересное   мужчина   фото   
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12  комментариев
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9k
sedoisever 2 часа назад
Это конечно бл@дство, но не большее, чем высмотреть это , снять и выложить.
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3k
SmartCat101 2 минуты назад
двое молодых уединились!
что тут такого? сами так не делалаи? нет ? ну и зануды!!!
а тут какй-то муфлон с камерой да еще и выложил это !
чтоб у тебя сука оператор руки отсохли!!!!
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144
ruslan d 12 минут назад
Ой , эка невидаль
Дело молодое
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44k
Игорь 14 минут назад
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100
Ли Харви Освальд 24 минуты назад
Казалось бы, автор видео участия в процессе не принимал, но отсосал знатно
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10k
Antilles Полчаса назад
Зависть она такая.
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9k
ишты Полчаса назад
Чёт двор многоквартирного дома сильно на лесопарк смахивает. Аффтар, а не пи.. лукавишь ли ты часом? Поди сам с дерева подглядывал в лесу...
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3k
poбт Полчаса назад
"которые 15 минут наблюдали"
крепкий малый
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6k
Старичок 2 часа назад
похоже оператор и сам принимал участие в акте, мысленно.
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24k
ЦСКА 2 часа назад
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8k
Ntvl 2 часа назад
рабочий рот.
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