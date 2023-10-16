Канье одобряет: в Новосибирске заметили парочку за пикантным занятием

Никого не стесняясь пара молодых людей решила предаться страсти на качелях во дворе многоквартирного дома. Во дворе никого не было, но парочка совсем забыла про жильцов дома, которые 15 минут наблюдали за тем, как усердно дама ублажает своего кавалера.