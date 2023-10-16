Канье одобряет: в Новосибирске заметили парочку за пикантным занятием

В августе Канье Уэста и его жену Бьянку задержали в Италии за непристойное поведение в лодке. Очевидцы уверяют, что пара, не стесняясь, занималась оральным сексом в лодке. Взяв пример со звёзд, парочка сибиряков тоже решили заняться этим на публике.
Никого не стесняясь пара молодых людей решила предаться страсти на качелях во дворе многоквартирного дома. Во дворе никого не было, но парочка совсем забыла про жильцов дома, которые 15 минут наблюдали за тем, как усердно дама ублажает своего кавалера.
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Ролик появился в социальных сетях. МВД начало проверку. Когда молодых людей найдут, их ждёт штраф по ст. 20.1 КоАП РФ.
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что тут такого? сами так не делалаи? нет ? ну и зануды!!!
а тут какй-то муфлон с камерой да еще и выложил это !
чтоб у тебя сука оператор руки отсохли!!!!
крепкий малый