В Красногорске мужчина спас собаку, провалившуюся под лёд

Несмышленый пёсик выскочил на тонкий лёд в бухте Живописная и провалился. Самостоятельно щенок не мог доплыть до берега. На помощь ему пришёл неравнодушный мужчина.
Очевидец, не снимая одежды, бросился в воду и спас щенка чихуа-хуа. А потом просто набросил на плечи куртку и ушёл.
Источник:
Инцидент произошел в обустроенной зоне бухты Живописной, расположенной неподалёку от от ЖК на Мякининском шоссе. Московский регион накрыли заморозки, и вода у берегов водоёмов начинает покрываться тонким слоем льда. Он хрупкий, неустойчивый, и находиться на нём опасно. Но попробуй это объяснить животным. Хорошо, что в тот момент рядом оказался неравнодушный человек!
Источник:
- Четвероногий защитник отбил атаку агрессивного пса
- Мужчина применил удушающий приём на питбуле и спас девушку
- Пёс придумал себе забавную игру на льду
- Мужчина спас собаку, поводок которой оказался зажат в дверях лифта
- Полицейский спас собаку от мучительной смерти