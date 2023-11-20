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В Красногорске мужчина спас собаку, провалившуюся под лёд

В Красногорске мужчина спас собаку, провалившуюся под лёд

Автор:
20 ноября 2023 07:03
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Видео   Красногорск   Подмосковье   Спасение   животные   лёд   собака   
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Несмышленый пёсик выскочил на тонкий лёд в бухте Живописная и провалился. Самостоятельно щенок не мог доплыть до берега. На помощь ему пришёл неравнодушный мужчина.

Очевидец, не снимая одежды, бросился в воду и спас щенка чихуа-хуа. А потом просто набросил на плечи куртку и ушёл.



Инцидент произошел в обустроенной зоне бухты Живописной, расположенной неподалёку от от ЖК на Мякининском шоссе. Московский регион накрыли заморозки, и вода у берегов водоёмов начинает покрываться тонким слоем льда. Он хрупкий, неустойчивый, и находиться на нём опасно. Но попробуй это объяснить животным. Хорошо, что в тот момент рядом оказался неравнодушный человек!


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Метки: Ynews   Видео   Красногорск   Подмосковье   Спасение   животные   лёд   собака   
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5  комментариев
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17k
Колька Валеркин сын Час назад
Что-то мне подсказывает, что чих не спроста на льду оказался тем более так далеко от берега это довольно трусливая и очень осторожная порода, на самовыгул они не подпишутся ни при каком раскладе, явно собаню специально толкнули на лед, решили избавиться. Сейчас народ стал выкидывать и более дорогие породы кошек и собак, кормить их им типо нечем.
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33k
Slonyash 46 минут назад
Мужик молодец!!!
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2k
ssdeep Час назад
на фоне кто то дрочит?
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31k
Григорий Час назад
Мы не корейцы.
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