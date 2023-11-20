В Красногорске мужчина спас собаку, провалившуюся под лёд

Инцидент произошел в обустроенной зоне бухты Живописной, расположенной неподалёку от от ЖК на Мякининском шоссе. Московский регион накрыли заморозки, и вода у берегов водоёмов начинает покрываться тонким слоем льда. Он хрупкий, неустойчивый, и находиться на нём опасно. Но попробуй это объяснить животным. Хорошо, что в тот момент рядом оказался неравнодушный человек!