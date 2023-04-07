Экскаваторщик вытащил пса из ямы на стройплощадке

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Пёс гулял по строительной площадке и упал в яму. Четвероногий друг человека попытался выбраться из неё самостоятельно, но раз за разом терпел неудачу. В какой-то момент пса заметили рабочие и попросили экскаваторщика прийти ему на помощь.
Спасение любопытного и не слишком осторожного пса из ямы.
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