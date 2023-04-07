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Экскаваторщик вытащил пса из ямы на стройплощадке

Экскаваторщик вытащил пса из ямы на стройплощадке

Автор:
07 апреля 2023 14:35
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   видео   животные   собака   спасение   экскаватор   
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Пёс гулял по строительной площадке и упал в яму. Четвероногий друг человека попытался выбраться из неё самостоятельно, но раз за разом терпел неудачу. В какой-то момент пса заметили рабочие и попросили экскаваторщика прийти ему на помощь.

Спасение любопытного и не слишком осторожного пса из ямы.

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Метки: Пёс   видео   животные   собака   спасение   экскаватор   
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8  комментариев
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11k
Shtoppi Час назад
тоже спасение с помощью тяж. техники, только не собачки )))
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Corvus Corax Минуту назад
@tatarva
Бульёнчег версия 2.0?
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59k
pynh 54 минуты назад
эта собака туда каждую неделю прыгает, судя по фишкам
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22k
ЦСКА Час назад
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2k
Alex 2 часа назад
Эх, дурында )) Повезло песелю.
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