Мужчина ударил ножом собаку в Подмосковье

Инцидент произошел в торговой точке на улице Академика Грушина. Там мужчина 37 лет внезапно напал с ножом на пса. Также он угрожал посетителям и сотрудникам торгового центра, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Животное доставили в ветеринарную клинику, собаке оказывают всю помощь. Преступника задержали. Он сказал, что почувствовал угрозу от лежащего на полу пса. У него изъяли четыре ножа, пневматический пистолет и шесть перцовых баллончиков.

Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к другим преступным эпизодам.