Мужчина ударил ножом собаку в Подмосковье

Житель подмосковных Химок внезапно атаковал ножом лежащую в магазине собаку. Животное получило ранения легкого и печени.
Инцидент произошел в торговой точке на улице Академика Грушина. Там мужчина 37 лет внезапно напал с ножом на пса. Также он угрожал посетителям и сотрудникам торгового центра, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Животное доставили в ветеринарную клинику, собаке оказывают всю помощь. Преступника задержали. Он сказал, что почувствовал угрозу от лежащего на полу пса. У него изъяли четыре ножа, пневматический пистолет и шесть перцовых баллончиков.
Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к другим преступным эпизодам.
Источник:
Источник:
- Очередная драка на складе Wildberries в Электростали
- Кабаны продолжают попрошайничать в Подмосковье
- В Красногорске мужчина спас собаку, провалившуюся под лёд
- В Подмосковье рецидивист ударил ножом пассажира на железнодорожной станции
- Женщина избила продавщицу из-за того, что та отказалась обслуживать её после закрытия магазина
Почему опять тетка в конце видео играется с двумя собаками без поводка?
Что за привычка тотальная не соблюдать законы и правила выгула собак, а потом удивляться, "а нас за что?"
Задолбали уже везде бесхозные псины, задолбали уже псины без поводков.