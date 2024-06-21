FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17142 поста • 1717 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Мужчина ударил ножом собаку в Подмосковье

Мужчина ударил ножом собаку в Подмосковье

Автор:
21 июня 2024 12:27
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Подмосковье   животные   инцидент   нападение   нож   собака   
1348
1
1

Житель подмосковных Химок внезапно атаковал ножом лежащую в магазине собаку. Животное получило ранения легкого и печени.

Инцидент произошел в торговой точке на улице Академика Грушина. Там мужчина 37 лет внезапно напал с ножом на пса. Также он угрожал посетителям и сотрудникам торгового центра, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Животное доставили в ветеринарную клинику, собаке оказывают всю помощь. Преступника задержали. Он сказал, что почувствовал угрозу от лежащего на полу пса. У него изъяли четыре ножа, пневматический пистолет и шесть перцовых баллончиков.

Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к другим преступным эпизодам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Подмосковье   животные   инцидент   нападение   нож   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
152k
parallax Час назад
Не в защиту неадеквата, но собаке в магазине делать нечего. Особенно в продуктовом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
21k
Александр 22 минуты назад
Нормальный не носит столько оружия при себе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
810
Дмитрий Полчаса назад
Мужик конечно с головой не в ладах, но вопрос, что делает достаточно крупная бесхозная собака в магазине, без поводка?
Почему опять тетка в конце видео играется с двумя собаками без поводка?
Что за привычка тотальная не соблюдать законы и правила выгула собак, а потом удивляться, "а нас за что?"
Задолбали уже везде бесхозные псины, задолбали уже псины без поводков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Juli 47 минут назад
Что с пёсой в итоге?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алексей Час назад
Бить его в обезьяннике пока не обоссытся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3048 постов (2984 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

858860



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
Набирающие популярность в сообществах
Волшебный мир российской науки
Волшебный мир российской науки
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Юмор#история#полиция#фильм#Россия#США#машина#задержание
#люди#интересно#кот#новости#кино#Китай#Еда#кошка#конфликт#криминал
#животные#Прикол#интересное#забавно#собака#Ynews#факты#СССР#милота#инцидент
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников В Подмосковье девушка с ножом попыталась напасть на посетителей магазина В Подмосковье девушка с ножом попыталась напасть на посетителей магазина В Подмосковье рецидивист ударил ножом пассажира на железнодорожной станции В Подмосковье рецидивист ударил ножом пассажира на железнодорожной станции В Подмосковье нашли камень-шпион В Подмосковье нашли камень-шпион В&nbsp;Подмосковье кота приняли на&nbsp;работу в&nbsp;магазин В Подмосковье кота приняли на работу в магазин Очередная драка на складе Wildberries в Электростали Очередная драка на складе Wildberries в Электростали

На что жалуетесь?

Вернуться