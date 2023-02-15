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Пёс придумал себе забавную игру на льду

Пёс придумал себе забавную игру на льду

Автор:
15 февраля 2023 10:14
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Пёс   Юмор   видео   животные   лёд   собака   
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Пёс вышел на лёд небольшого водоёма вместе со своей хозяйкой. Внезапно питомец понял, что скользить и прыгать по поверхности гораздо интереснее и веселее, чем просто бегать.

Собака-скользяка

Четвероногий друг во время прогулки по свежему льду придумал себе игру.

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Метки: Прикол   Пёс   Юмор   видео   животные   лёд   собака   
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1  комментарий
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Anandia 42 минуты назад
Песик скорее всего в первый раз видит лед, но он очень забавный)
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Себастьян Перейра

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