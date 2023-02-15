Пёс придумал себе забавную игру на льду

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Пёс вышел на лёд небольшого водоёма вместе со своей хозяйкой. Внезапно питомец понял, что скользить и прыгать по поверхности гораздо интереснее и веселее, чем просто бегать.
Собака-скользяка
Четвероногий друг во время прогулки по свежему льду придумал себе игру.
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