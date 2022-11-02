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Мужчина применил удушающий приём на питбуле и спас девушку

Мужчина применил удушающий приём на питбуле и спас девушку

Автор:
02 ноября 2022 11:39
Сообщество : Животные
Метки: Питбуль   в мире   видео   животные   собака   спасение   
3346
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Питбуль решил атаковать собаку, а затем и хозяйку на улице. Проходивший неподалеку мужчина заметил это и спас девушку.
Момент спасения девушки от агрессивной собаки попал на видео.

Источник:

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Метки: Питбуль   в мире   видео   животные   собака   спасение   
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54  комментария
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23k
Serg2001 2 часа назад
Я не живодер, но надо было доводить дело до конца. А так он дальше побежал искать кого бы еще погрызть. И с хозяином надо серьёзно разбираться
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3k
vasilykopkov 3 минуты назад
Большая собака - это большая ответственность.
Я сам держал добермана, знаю о чем говорю.
Бойцовские породы собак вообще часто не дружат с головой. К сожалению это результат селекции, направленной изначально на усиление "бесстрашия" и повышение болевого порога.
Если хозяин не сумел её воспитать и кто-то пострадал - собаку усыпить, хозяину - срок (ИМХО).

PS предваряя обвинения в жестокости.
Щенка можно отучить кусать что попало. Но если взрослой собаке понравилось кусаться - её не переучишь, она будет опасна всегда.
В том числе и для собственных хозяев.
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2k
Vad 4 минуты назад
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12k
Марсианин 5 минут назад
стрелять таких надо!
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453
Kra 7 минут назад
Хозяина надо привлечь однозначно...
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3k
Кирилл 11 минут назад
питбуль опистюлися за дело!
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28k
koleos72 19 минут назад
Я думал что мужик палку принёс чтобы уе.бать по спине собаке! Потом он стал заходить с зади и я подумал что он вообще изверг отмороженый!
А борец силён! Такую шею продавил, не каждый МэМэАэшник осилит!
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3k
cnob7 19 минут назад
Ссылка youtu.be
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115
skazz 20 минут назад
Надо было еще подержать минутку-другую.
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38k
Александр 22 минуты назад
А потом надо было придушить хозяйку питбуля.. А потом обоссать
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6k
Slowly Полчаса назад
- Не бойтесь, она так играет...
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104
Trueman Полчаса назад
Надо было додушить.
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−10
pitersport Полчаса назад
зоошиза уже написала жалобу в оон?
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4k
brotherirk 37 минут назад
технично но имхо, лучше бы до конца... так спокойнее за жизнь и здоровье окружающих
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1k
Ugo 41 минуту назад
А че не додушил-то?
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−2
Сигизмунд Лазаревич 45 минут назад
Пит в шоке от таких подлых трюков с стороны лысых обезьян.
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715
Просто чувак в интернете 53 минуты назад
Я бы додушил. Пока не сдохнет. Нужно было еще пока душит глаза выдавить.
Молитесь борзые собачники, что бы ваша псина не напоролась на такого как я.
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−2
Сигизмунд Лазаревич Просто чувак в интернете 45 минут назад
а ты похоже дрочила опасный ))))
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188
zolotoman Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Я бы даже сказал что он жесткий дрочила
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6k
ГГалка 55 минут назад
ну мужик то конечно собаку удержал, но челюсти псина разжала только когда сзади второй мужик подбежал - судя по всему он собакену , простите, палец в зад сунул - я недавно видела ролик, что так бойцовых собак разнимают... блин страшно смотреть.. а девушка то молодец - ей ногу отгрызают, а она своего мелкого пёселя спасает...
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−2
Сигизмунд Лазаревич ГГалка 43 минуты назад
ну так жирная, гуляет с другой бабой, шавка мелкая... типа ребёнка спасала.
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16k
Вася 57 минут назад
питбуль, ротвейлер, любая большая псина без намордника ? хозяина в тюрягу. За.е.бали собачники "ана никусаеца, дядядя, мимими"..
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906
Дмитрий 58 минут назад
Вопросов осталось два....собака точно не заражена бешенством?(не завидую укушенной)...
И второй, где мля хозяин псины? его бы тоже бы так придушить...
собаку к сожалению нужно усыпить.
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2k
Kariya Час назад
Псина без намордника и присмотра, бегает людей грызет. В идеале бы псину в питомник на дрессировку, а хозяину повестку в суд и штраф косарей на сто, но тут в лучшем случае псину усыпят, а хозяин новую себе заведет.
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