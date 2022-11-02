Мужчина применил удушающий приём на питбуле и спас девушку

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Питбуль решил атаковать собаку, а затем и хозяйку на улице. Проходивший неподалеку мужчина заметил это и спас девушку.
Момент спасения девушки от агрессивной собаки попал на видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я сам держал добермана, знаю о чем говорю.
Бойцовские породы собак вообще часто не дружат с головой. К сожалению это результат селекции, направленной изначально на усиление "бесстрашия" и повышение болевого порога.
Если хозяин не сумел её воспитать и кто-то пострадал - собаку усыпить, хозяину - срок (ИМХО).
PS предваряя обвинения в жестокости.
Щенка можно отучить кусать что попало. Но если взрослой собаке понравилось кусаться - её не переучишь, она будет опасна всегда.
В том числе и для собственных хозяев.
А борец силён! Такую шею продавил, не каждый МэМэАэшник осилит!
Молитесь борзые собачники, что бы ваша псина не напоролась на такого как я.
И второй, где мля хозяин псины? его бы тоже бы так придушить...
собаку к сожалению нужно усыпить.