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Бесстрашный домашний кот прогнал медведя со двора

Бесстрашный домашний кот прогнал медведя со двора

Автор:
19 ноября 2023 09:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   домашний кот   животные   косолапый   охранник   
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В Сочи медведь наведался на территорию частного дома, но вместо халявного перекуса его там ждал неожиданный сюрприз — навстречу хозяину леса вылетел лютый кот и диким шипом напугал огромного хищника.

Кот так и не дал заднюю, в результате чего мишка наложил кирпичей и решил ретироваться от греха подальше.

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Метки: Видео   Медведь   домашний кот   животные   косолапый   охранник   
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6  комментариев
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Парагвайский шпион Час назад
Я все понимаю - страшнее кошки зверя нет. НО! Откуда медведи в СОЧИ??????
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12k
Copycat 2 часа назад
Не прогнал, а просто напугал
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Miralanim

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