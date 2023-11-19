Бесстрашный домашний кот прогнал медведя со двора

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В Сочи медведь наведался на территорию частного дома, но вместо халявного перекуса его там ждал неожиданный сюрприз — навстречу хозяину леса вылетел лютый кот и диким шипом напугал огромного хищника.
Кот так и не дал заднюю, в результате чего мишка наложил кирпичей и решил ретироваться от греха подальше.
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