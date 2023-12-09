Мотивация на максимуме: мужчину во время утренней пробежки преследовал медведь

В Южно-Курильске спортсмен неспешно бежал по берегу пролива и уже хотел было закончить тренировку, однако в его планы вмешался косолапый. Медведь следовал за мужчиной по пятам и в какой-то момент также прибавил скорости — это сильно замотивировало бегуна, и он что было мочи дал деру.