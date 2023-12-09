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Мотивация на максимуме: мужчину во время утренней пробежки преследовал медведь

Мотивация на максимуме: мужчину во время утренней пробежки преследовал медведь

Автор:
09 декабря 2023 13:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Погоня   животные   забавно   косолапый   пробежка   
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В Южно-Курильске спортсмен неспешно бежал по берегу пролива и уже хотел было закончить тренировку, однако в его планы вмешался косолапый. Медведь следовал за мужчиной по пятам и в какой-то момент также прибавил скорости — это сильно замотивировало бегуна, и он что было мочи дал деру.

«Сейчас догонит, наверное, и сожрет его», — так прокомментировал ситуацию очевидец, но, к счастью, оказался совсем не прав.

Мишка убежал в сторону, а на место приехала полиция и местные гиды. В результате осмотра территории они пришли к выводу, что «медолюб» просто испугался звуков стройки на карьере и выбежал, а спортсмен в качестве утреннего завтрака ему был неинтересен.

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Метки: Видео   Медведь   Погоня   животные   забавно   косолапый   пробежка   
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Алексей 44 минуты назад
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Liberman 3 минуты назад
Странно, мелкий Миша, откуда он взялся? а где мама Миши?
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