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Жители Приморского края встретили в парке медведя, который вальяжно прогуливается по детской площадке

Жители Приморского края встретили в парке медведя, который вальяжно прогуливается по детской площадке

Автор:
03 октября 2023 08:15
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Приморск   детская площадка   животные   косолапый   
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Косолапый устроил променад по центру Лесозаводска. И не на шутку напугал жителей.

Хозяина тайги в сквере не ожидал увидеть никто. Но одной из парочек повезло. Пока тот томно ходил по дорожкам, ребята не могли поверить своим глазам — даже на секунду подумали, что это человек в костюме. Каждый шаг хищника снимали на видео дрожащими руками.


В последний раз его видели на Дзержинского, ближе к окраине города. По словам экспертов, такое поведение для мишек аномально — возможно, он болеет или привык искать ужин на свалках.

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Метки: Видео   Медведь   Приморск   детская площадка   животные   косолапый   
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