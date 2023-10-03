Жители Приморского края встретили в парке медведя, который вальяжно прогуливается по детской площадке

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Косолапый устроил променад по центру Лесозаводска. И не на шутку напугал жителей.
Хозяина тайги в сквере не ожидал увидеть никто. Но одной из парочек повезло. Пока тот томно ходил по дорожкам, ребята не могли поверить своим глазам — даже на секунду подумали, что это человек в костюме. Каждый шаг хищника снимали на видео дрожащими руками.
В последний раз его видели на Дзержинского, ближе к окраине города. По словам экспертов, такое поведение для мишек аномально — возможно, он болеет или привык искать ужин на свалках.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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