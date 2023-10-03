Жители Приморского края встретили в парке медведя, который вальяжно прогуливается по детской площадке

Хозяина тайги в сквере не ожидал увидеть никто. Но одной из парочек повезло. Пока тот томно ходил по дорожкам, ребята не могли поверить своим глазам — даже на секунду подумали, что это человек в костюме. Каждый шаг хищника снимали на видео дрожащими руками.





В последний раз его видели на Дзержинского, ближе к окраине города. По словам экспертов, такое поведение для мишек аномально — возможно, он болеет или привык искать ужин на свалках.