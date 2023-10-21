На Сахалине косолапый пастух замечен на рандеву с бурёнками

Местные жители Итурупа стали свидетелями необычной коллаборации: прямо перед их окнами прошелся медведь, но не один, а в сопровождении телок. Коровы шли уверенно за своим предводителем, не боясь стать его ужином.

Кадры кортежа, состоящего из косолапого пастуха, буренок и следующих уже за ними машин выложил один из местных в селе Рейдово. Куда медведь повел далее своих преданных последователей, остается загадкой.