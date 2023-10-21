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На Сахалине косолапый пастух замечен на рандеву с бурёнками

На Сахалине косолапый пастух замечен на рандеву с бурёнками

Автор:
21 октября 2023 10:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Сахалин   животные   коровы   косолапый   пастух   
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Мишка прогулялся с коровами прямо по одному из населенных пунктов.

Местные жители Итурупа стали свидетелями необычной коллаборации: прямо перед их окнами прошелся медведь, но не один, а в сопровождении телок. Коровы шли уверенно за своим предводителем, не боясь стать его ужином.


Кадры кортежа, состоящего из косолапого пастуха, буренок и следующих уже за ними машин выложил один из местных в селе Рейдово. Куда медведь повел далее своих преданных последователей, остается загадкой.

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Метки: Видео   Медведь   Сахалин   животные   коровы   косолапый   пастух   
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3  комментария
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35k
Андрей Иванов Час назад
Это мои коровы и я их буду доить!
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3k
Бомбардир 50 минут назад
Цепанул телочек и пригласил на ужин. Но есть один нюанс...
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5k
BenderRodriguez Час назад
Ну и где они за ним идут? Коровы там сами по себе, как и медведь
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