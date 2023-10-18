Рабочий сигналами прогнал медведя с поля

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Под Новосибирском рабочие встретили на поле крупного медведя. Выгонять косолапого в лес пришлось с помощью звуковых сигналов.
Один из мужчин преследовал косолапого на своём транспортном средстве, пока тот не покинул рабочую территорию.
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