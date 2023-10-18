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Рабочий сигналами прогнал медведя с поля

Рабочий сигналами прогнал медведя с поля

Автор:
18 октября 2023 08:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Новосибирск   Россия   животные   поле   
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Под Новосибирском рабочие встретили на поле крупного медведя. Выгонять косолапого в лес пришлось с помощью звуковых сигналов.

Один из мужчин преследовал косолапого на своём транспортном средстве, пока тот не покинул рабочую территорию.

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Метки: Видео   Медведь   Новосибирск   Россия   животные   поле   
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5  комментариев
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24k
SolomonA 2 часа назад
Вот мешал ему медведь? Напугал Потапыча, а у него сердце может слабое... Да и бегать при нагуливании жира - такое себе занятие.
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216
ruslan d Час назад
Размяли Мишаню
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Dobriy drug

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