Медвежонок пытается добраться до мамы

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Медведица вместе со своим медвежонком перебирались через заснеженный горный перевал, когда малыш начал соскальзывать вниз. Попытки медвежонка добраться до мамы попали на видео.
Волнительный эпизод из жизни медвежьего семейства со счастливым концом.
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