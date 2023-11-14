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Медвежонок пытается добраться до мамы

Медвежонок пытается добраться до мамы

Автор:
14 ноября 2023 09:07
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   животные   медведица   медвежонок   снег   
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Медведица вместе со своим медвежонком перебирались через заснеженный горный перевал, когда малыш начал соскальзывать вниз. Попытки медвежонка добраться до мамы попали на видео.

Волнительный эпизод из жизни медвежьего семейства со счастливым концом.

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Метки: Видео   Медведь   животные   медведица   медвежонок   снег   
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3  комментария
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11k
Dihydrogen Monoxide Час назад
волнительно...
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6k
Александр 6 минут назад
Представляю, как топтыжка перепугался, пока карабкался...
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9k
Бритва 58 минут назад
так себе кот.
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Alex Chebrikov

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