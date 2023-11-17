В Санкт-Петербурге мужчина с "розочкой" хотел ограбить магазин, но получил отпор табуреткой

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Вооружённый осколком бутылки мужчина потребовал у кассира отдать ему все наличные средства и личные украшения. Однако она не растерялась и вооружилась табуреткой.
Вскоре его удалось прогнать, а через три дня полицейские задержали подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний мужчина.
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