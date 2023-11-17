В Санкт-Петербурге мужчина с "розочкой" хотел ограбить магазин, но получил отпор табуреткой

Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое

Ограбление по-нидерландски

Кассир и очень понятливый посетитель магазина

В Оренбургской области, вооруженный ножом парень, пытался ограбить магазин, но был задержан...

Похищение вина из супермаркета в Оренбургской области пошло не по плану

Женщина украла смартфон невнимательного кассира