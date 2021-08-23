Если бы Роналду был кассиром в российском магазине

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На пресс-конференции во время Чемпионат Европы по футболу 2020 нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду убрал стоящие перед ним бутылки с «Кока-Колой», которая являлась спонсором и призвал всех пить воду. Один из русскоязычных пользователей сети обыграл этот конфуз и сделал знаменитого футболиста кассиром в магазине.
Карта магазина есть? А может товары по акции желаете?
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Пойду, новости хоккея посмотрю.
Я так понимаю, что это как если бы Зенит, чей спонсор Газпром, начал топить за углеродную нейтральность и зелёную энергетику? ))