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Если бы Роналду был кассиром в российском магазине

Если бы Роналду был кассиром в российском магазине (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 09:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   видео   кассир   криштиану роналду   магазин   прикол   роналду   спорт   
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На пресс-конференции во время Чемпионат Европы по футболу 2020 нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду убрал стоящие перед ним бутылки с «Кока-Колой», которая являлась спонсором и призвал всех пить воду. Один из русскоязычных пользователей сети обыграл этот конфуз и сделал знаменитого футболиста кассиром в магазине.

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Метки: Юмор   видео   кассир   криштиану роналду   магазин   прикол   роналду   спорт   
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56k
pynh 2 часа назад
Искрометный юмор?
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4k
Roman Полчаса назад
Так вот кто это был на том непонятном видео!
Пойду, новости хоккея посмотрю.
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5k
Евгений 58 минут назад
Свежачок от эстонских пользователей.
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−21
Thomsen Час назад
стоящие перед ним бутылки с «Кока-Колой», которая являлась спонсором и призвал всех пить воду. (ц)

Я так понимаю, что это как если бы Зенит, чей спонсор Газпром, начал топить за углеродную нейтральность и зелёную энергетику? ))
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