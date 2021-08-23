Если бы Роналду был кассиром в российском магазине

На пресс-конференции во время Чемпионат Европы по футболу 2020 нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду убрал стоящие перед ним бутылки с «Кока-Колой», которая являлась спонсором и призвал всех пить воду. Один из русскоязычных пользователей сети обыграл этот конфуз и сделал знаменитого футболиста кассиром в магазине.

2021-08-23T09:02:10+03:00