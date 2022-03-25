Женщина украла смартфон невнимательного кассира

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Камера наблюдения, установленная возле кассы в магазине, запечатлела момент кражи смартфона сотрудницы. Покупательница воспользовалась невнимательностью кассира и без лишних раздумий забрала гаджет.
Чужое брать нельзя. В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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3 апельсина+6 лет общего режима.
Нет, надо прихватить. Сцука, руки рубить, только рубить иначе никак.
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