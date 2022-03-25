FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Криминал 1304 поста • 309 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал 
Женщина украла смартфон невнимательного кассира

Женщина украла смартфон невнимательного кассира (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2022 08:06
Сообщество : Криминал
Метки: видео   кассир   кража   магазин   невнимательность   покупатель   смартфон   
830
1
1
Камера наблюдения, установленная возле кассы в магазине, запечатлела момент кражи смартфона сотрудницы. Покупательница воспользовалась невнимательностью кассира и без лишних раздумий забрала гаджет.
Чужое брать нельзя. В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: видео   кассир   кража   магазин   невнимательность   покупатель   смартфон   
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Клёст 2 часа назад
Выгодное предложение для недалёких:
3 апельсина+6 лет общего режима.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 19 минут назад
Лядь,сколько же крыс живет рядом. Тебе на х нужен этот телефон?
Нет, надо прихватить. Сцука, руки рубить, только рубить иначе никак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сергей Полчаса назад
Камеру установили криво. Стенку снимает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sergey 41 минуту назад
на ровном месте срок...пздц, что в головах у людей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Григорий Час назад
Надеюсь, она расплатилась картой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
И личико своё на камеру засветила.
Найти - дело 2-3 дней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Опиум для народа 2 часа назад
Чё вы сразу- "украла"? Может это акция такая - три пакета жратвы- смартфон в подарок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

691258



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пранкер Эдвард Бил получил тюремный срок
0
114
Пранкер Эдвард Бил получил тюремный срок
Как немцы рассказали правду о Сталинграде
2
55
Как немцы рассказали правду о Сталинграде
Набирающие популярность в сообществах
Как Германия перед началом Великой Отечественной войны укрепляла обороноспособность СССР
0
6
Как Германия перед началом Великой Отечественной войны укрепляла обороноспособность СССР
Saab 95 Wagon Big Block V8 — Бессмысленный и беспощадный тюнинг
0
1
Saab 95 Wagon Big Block V8 — Бессмысленный и беспощадный тюнинг
Что нужно знать об одном из самых распространенных инфекционных заболеваний
Что нужно знать об одном из самых распространенных инфекционных заболеваний
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Собеседование 2022
0
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
9
45

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#в мире#аварии#подборка#автомобили#Разное#кража#картинки
#Юмор#интересно#Ватермарк#дтп#люди#Россия#дети#собака#Еда#кино
#прикол#факты#интересное#СССР#авто аварии#кот#автомир#фейл#забавно#новости

На что жалуетесь?

Вернуться