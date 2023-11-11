Олень пробил витрину и ворвался в магазин нижнего белья

Видеокамера, установленная в торговом заведении, запечатлела, как одна из работниц магазина успела отбежать в сторону, когда олень ворвался в помещение и раскидал в разные стороны одежду и манекены, а затем вышел через дверь и скрылся в неизвестном направлении.

Со слов владелицы магазина, продавцы и местные жители навели порядок и на следующий день торговая точка вновь открыла свои двери для клиентов.

