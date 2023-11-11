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Олень пробил витрину и ворвался в магазин нижнего белья

Олень пробил витрину и ворвался в магазин нижнего белья

Автор:
11 ноября 2023 11:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   люди   магазин   магазин нижнего белья   олень   
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Сбитый с толку лесной зверь проломил рогами стеклянную загородку и проник в специализированный магазин Curvaceous Belgium, расположенный в городе Лансинге (штат Мичиган, США).

Видеокамера, установленная в торговом заведении, запечатлела, как одна из работниц магазина успела отбежать в сторону, когда олень ворвался в помещение и раскидал в разные стороны одежду и манекены, а затем вышел через дверь и скрылся в неизвестном направлении.


Со слов владелицы магазина, продавцы и местные жители навели порядок и на следующий день торговая точка вновь открыла свои двери для клиентов.

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Метки: Видео   в мире   животные   люди   магазин   магазин нижнего белья   олень   
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4  комментария
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180
Alex 2 часа назад
Надо же, очередной олень газ с тормозом перепутал :)))
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126
pitt silver Полчаса назад
В Америке что то последнее время звери совсем озверели на магазины, то витрины разбивают, то их грабят, а порой ещё и демонстрации устраивают
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53k
turyst 45 минут назад
Хм... То пикап помнет, то витрину разобьёт... Какой хулиганистый олень.
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1k
Мария Коненкова 2 часа назад
Ни хрена себе!! Не каждый день такое увидишь. И в кои-то веки нормально видно, с разных ракурсов.
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