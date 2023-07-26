Жители Японии пережидают непогоду

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Ничего необычного, просто жители японского города Нара и окрестностей прячутся от дождя под крышей автобусной остановки.
Никому не хочется мокнуть под дождём.
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Но запоминается он ещё и тем, что в парке живут более тысячи оленей. Они почти ручные, многие подходят близко и даже могут полакомится с руки.
В самом парке нет ограждений и поэтому олени свободно гуляют по территории возле парка и сам видел, как олени лежали в тени зданий и остановок за пределами парка.
Для самих японцев это место популярное туристическое направление и для большинства японцев общение с оленями такая же экзотика, как и для большинства из нас!