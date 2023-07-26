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Жители Японии пережидают непогоду

Жители Японии пережидают непогоду

Автор:
26 июля 2023 10:07
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Япония   в мире   дождь   животные   люди   олени   
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Ничего необычного, просто жители японского города Нара и окрестностей прячутся от дождя под крышей автобусной остановки.

Никому не хочется мокнуть под дождём.

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Метки: Видео   Япония   в мире   дождь   животные   люди   олени   
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6  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Какие же всё-таки японцы тупые! У них даже нет своих интернет-экспертов, которые объяснили бы им, что медицинские маски ни от чего не защищают, а только вредят человеку. Наших бы тогда почитали, раз сами не соображают. :).
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886
adssaf afasffdsga 59 минут назад
Я в такой дождь гулял по парку от нечего делать без зонта и наблюдал бухающих на скамейке. Ни навеса, ни дерева - ничего. А они сидят и бухают. То ли у нас люди не боятся намокнуть, то ли японцы сильно боятся.
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1k
surgy Час назад
Дело в том, что в городе Нара есть большой центральный парк, в котором растут очень древние деревья, охраняемые государством, и множество буддистких храмов.
Но запоминается он ещё и тем, что в парке живут более тысячи оленей. Они почти ручные, многие подходят близко и даже могут полакомится с руки.
В самом парке нет ограждений и поэтому олени свободно гуляют по территории возле парка и сам видел, как олени лежали в тени зданий и остановок за пределами парка.
Для самих японцев это место популярное туристическое направление и для большинства японцев общение с оленями такая же экзотика, как и для большинства из нас!
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4k
Enigma Kuutar Час назад
В Наре олени, что у нас голуби ))))
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36k
russger Час назад
Нуачо, животные тоже люди
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
В Японии даже травоядные - особенные. Рядом с такой оживленной дорогой - их странно много))
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