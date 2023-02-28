Необычный олень, похожий на мутанта

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Каких только диковинных существ не обитает на нашей планете. Знакомьтесь, олень-мунтжак. Эти странные на вид животные используют пахучие железы на морде, чтобы пометить территорию своим секретом.
В случае конфликта с соплеменниками или других опасностей мунтжаки издают визжаще-лающие звуки.
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