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Необычный олень, похожий на мутанта

Необычный олень, похожий на мутанта

Автор:
28 февраля 2023 15:21
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   интересно   необычно   олень   
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Каких только диковинных существ не обитает на нашей планете. Знакомьтесь, олень-мунтжак. Эти странные на вид животные используют пахучие железы на морде, чтобы пометить территорию своим секретом.

В случае конфликта с соплеменниками или других опасностей мунтжаки издают визжаще-лающие звуки.


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Метки: в мире   видео   животные   интересно   необычно   олень   
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Татьяна Юсова 2 часа назад
Как звать зверюшку?
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8k
Ysik 2 часа назад
На видео сильно больной олень. У оленя-мунтжак, действительно есть железы на голове, но они довольно аккуратно спрятаны. В зоопарке видел такого оленя, показывали его особенности и смотритель рукой открывал эти складки. И веко на видео у оленя воспалено, обычно они тоже вполне нормальные и не раздуваются, когда олень нюхает или выделяет пахучее вещество. Можно найти много видео в интернете или самим посмотреть его в Пекинском зоопарке. На сколько я помню там несколько видов оленей-мунтжак представлено, есть даже маленький саблезубый, типа нашей кабарги. И да, они смешно лают.
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