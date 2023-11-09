Мужчина украл в аэропорту «Пулково» тапочки из меха соболя и бобра за 45 тысяч⠀





В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» произошло забавное ограбление. Мужчина, в ожидании своего рейса, зашел в магазин и украл оттуда тапочки из меха соболя и бобра. Похищенный товар в торговой точке оценили в 45 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Управление транспорта МВД по Северо-Западу, вора задержали. Им оказался 37-летний житель Уфы.

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«В магазине его внимание привлекли тапочки из меха соболя и бобра. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он забрал с открытой полки витрины чужое имущество и проследовал на вылет в Уфу», — рассказали в ведомстве.

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На данный момент в отношении мужчины проводится расследование — возбуждено уголовное дело по статье «кража» (ч.1 ст.158 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.



