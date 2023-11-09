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Мужчина украл в аэропорту «Пулково» тапочки из меха соболя и бобра за 45 тысяч⠀

Мужчина украл в аэропорту «Пулково» тапочки из меха соболя и бобра за 45 тысяч⠀

Автор:
09 ноября 2023 09:11
Метки: Видео   аэропорт   кража   люди   пулково   соболь   тапочки   
1206
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Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.



В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» произошло забавное ограбление. Мужчина, в ожидании своего рейса, зашел в магазин и украл оттуда тапочки из меха соболя и бобра. Похищенный товар в торговой точке оценили в 45 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Управление транспорта МВД по Северо-Западу, вора задержали. Им оказался 37-летний житель Уфы.

«В магазине его внимание привлекли тапочки из меха соболя и бобра. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он забрал с открытой полки витрины чужое имущество и проследовал на вылет в Уфу», — рассказали в ведомстве.

На данный момент в отношении мужчины проводится расследование — возбуждено уголовное дело по статье «кража» (ч.1 ст.158 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.


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Метки: Видео   аэропорт   кража   люди   пулково   соболь   тапочки   
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14  комментариев
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Если В аэропорту «Пулково» 45 тысяч, то в городе полторы....
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2k
max Полчаса назад
по закону, тапочки принадлежат внукам бобра и соболя , а браконьеров и пулково не мешало бы немного расстрелять .
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5k
Elena Ki Полчаса назад
Ну, теперь нашьет других тапок - из меха ваты и ватина.
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25k
sssss3 Полчаса назад
Олень в тапках из Бобра.
Сокамерники будут ржать до упада...
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10k
МихА 39 минут назад
Придурок безмозглый

Я уже вижу эту картину, на вопрос сокамерников, за что попал?
- тапочки украл.
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38k
russger 57 минут назад
А нахрена вообще в аэропорту тапочки из меха соболя и бобра?
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28k
Matrosskin Час назад
45 тыс тапочки ? Это с этого соболя мех что ли был ?
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31k
Григорий Час назад
Каким убогим надо быть такое провернуть в аэропорту? Всё в камерах, а ты только что предъявил свой паспорт.
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33k
Юрий 2 часа назад
Будет теперь по камере в энтих самых тапочках щеголять.

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2k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Интересно, куда он в них ходить собирался?
Для меня "тапочки из меха соболя и бобра" звучит, примерно как "выгребная яма, отделанная малахитом".
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