FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 881 пост • 43 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Девочка случайно заперлась в ячейке постамата. И не смогла оттуда выйти

Девочка случайно заперлась в ячейке постамата. И не смогла оттуда выйти

Автор:
04 ноября 2023 09:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   девочка   заперлась   недоглядела   постамат   
762
1
1

Мать ребёнка в этот момент распаковывала посылку и не заметила, как дочь забралась в металлический шкаф, после чего дверца захлопнулась.

«Клиентка вместе с маленьким ребёнком зашла в офис Сбербанка, чтобы забрать посылку из постамата. Когда женщина стала заниматься распаковкой посылки, то оставила дверцу ячейки открытой. Ребёнок в этот момент спрятался в ячейке постамата».


Напуганного ребёнка удалось достать через несколько минут.


«Сотрудники Сбера оперативно вызвали группу быстрого реагирования и параллельно дозванивались в службу поддержки постамата, чтобы удаленно открыть ячейку. Вся операция заняла несколько минут, с девочкой все в порядке».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   ЧП   девочка   заперлась   недоглядела   постамат   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
145
iskra 16 минут назад
А че, просто слесаря недостаточно было? Обязательно было вызывать группу(!) военных? Не говоря уже о том, что должен быть мастер-ключ,или другой способ открыть любую ячейку администрацией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

797377



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Генпрокуратура запретила российским производителям фасовать продукты в нестандартные упаковки
Генпрокуратура запретила российским производителям фасовать продукты в нестандартные...
"Впервые в жизни попробовала": в Твиттере завирусился новый флешмоб
"Впервые в жизни попробовала": в Твиттере завирусился новый флешмоб
Набирающие популярность в сообществах
Цитаты великих людей, которые они никогда не говорили
Цитаты великих людей, которые они никогда не говорили
Первые «вашингтонские» тяжёлые крейсеры Италии. История «Тренто» и «Триесте»
Первые «вашингтонские» тяжёлые крейсеры Италии. История «Тренто» и «Триесте»
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео)
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Простое желание

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#интересное#люди#позитив#история#забавно#улыбнуло#задержание
#Юмор#машина#интересно#ДТП#в мире#США#факты#Москва#природа#подростки
#автомобили#животные#аварии#авто аварии#истории#собака#Автовсячина#кино#Еда#СССР
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео) Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео) Девочка увидела родителей в толпе и перестала бояться Девочка увидела родителей в толпе и перестала бояться Юная поклонница тяжелой музыки Юная поклонница тяжелой музыки В Подмосковье мужчина спас девочку из горящей машины В Подмосковье мужчина спас девочку из горящей машины Во время испытаний ракеты в Японии произошёл взрыв Во время испытаний ракеты в Японии произошёл взрыв Девочка убирает мусор за взрослыми Девочка убирает мусор за взрослыми

На что жалуетесь?

Вернуться