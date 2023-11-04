Девочка случайно заперлась в ячейке постамата. И не смогла оттуда выйти

Мать ребёнка в этот момент распаковывала посылку и не заметила, как дочь забралась в металлический шкаф, после чего дверца захлопнулась.
«Клиентка вместе с маленьким ребёнком зашла в офис Сбербанка, чтобы забрать посылку из постамата. Когда женщина стала заниматься распаковкой посылки, то оставила дверцу ячейки открытой. Ребёнок в этот момент спрятался в ячейке постамата».
Напуганного ребёнка удалось достать через несколько минут.
«Сотрудники Сбера оперативно вызвали группу быстрого реагирования и параллельно дозванивались в службу поддержки постамата, чтобы удаленно открыть ячейку. Вся операция заняла несколько минут, с девочкой все в порядке».
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