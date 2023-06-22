Девочка увидела родителей в толпе и перестала бояться

FISHKINET
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного... Надежда есть: 6 невероятных историй спасения из океанских глубин Надежда есть: 6 невероятных историй спасения из океанских глубин Парень прошёл проверку на лучшего друга Парень прошёл проверку на лучшего друга 16 случаев, когда компании нагло уменьшали размер своих продуктов 16 случаев, когда компании нагло уменьшали размер своих продуктов Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки 30 увлекательных фактов из разных сфер нашей жизни 30 увлекательных фактов из разных сфер нашей жизни Илон Маск забанит в Твиттере всех, кто начнёт травить натуралов Илон Маск забанит в Твиттере всех, кто начнёт травить натуралов Китайский дом на колёсах за 3.8 миллиона рублей Китайский дом на колёсах за 3.8 миллиона рублей Двойное и даже тройное счастье – крылатое, мохнатое, хвостатое Двойное и даже тройное счастье – крылатое, мохнатое, хвостатое 25 олдскульных снимков из американских фотоальбомов 25 олдскульных снимков из американских фотоальбомов 42-летний основатель букмекерской компании 1хBet умер в Швейцарии во время медосмотра 42-летний основатель букмекерской компании 1хBet умер в Швейцарии... Пропавший у обломков "Титаника" батискаф не проходил сертификацию и управлялся джойстиком от игровой приставки Пропавший у обломков "Титаника" батискаф не проходил сертификацию... Режиссёр "Титаника" счёл экипаж батискафа "Титан" погибшим и выразил соболезнования российскому учёному Режиссёр "Титаника" счёл экипаж батискафа "Титан" погибшим и... Зонд НАСА зафиксировал зелёную вспышку на Юпитере Зонд НАСА зафиксировал зелёную вспышку на Юпитере Пользователи соцсетей рассказали, почему не стремятся заводить детей Пользователи соцсетей рассказали, почему не стремятся заводить детей Российские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по химии Российские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде... Мощный взрыв газа разрушил историческое здание в центре Парижа Мощный взрыв газа разрушил историческое здание в центре Парижа Девочка увидела родителей в толпе и перестала бояться Девочка увидела родителей в толпе и перестала бояться Подборка гифок на автотему Подборка гифок на автотему
Главная > Видео
Девочка увидела родителей в толпе и перестала бояться

Девочка увидела родителей в толпе и перестала бояться

Автор:
22 июня 2023 10:49
Метки: Видео   девочка   дети   добро   милота   позитив   
2692
1
1

Лицо девочки на сцене засияло от радости, когда она нашла свою семью среди зрителей. Милота, да и только.

Какая милая и счастливая девочка.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   девочка   дети   добро   милота   позитив   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Duke_kir Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
65
4k
foggen2 16 минут назад
Опять что то в глаз попало.......
Чёртова аллергия на приступы сентиментальности.......
Девчушка-чудо!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

607460



Другие посты автора
Популярное
В Ангарске президент бойцовского клуба "Ахмат" расстрелял президента местной Федерации бокса и его друга
В Ангарске президент бойцовского клуба "Ахмат" расстрелял президента местной Федерации...
Пользователи соцсетей рассказали, почему не стремятся заводить детей
Пользователи соцсетей рассказали, почему не стремятся заводить детей
Набирающие популярность
Тополиный пух, жара, июнь
Тополиный пух, жара, июнь
Ого, надо же, какой интересный набор туристов был на пропавшем батискафе
Ого, надо же, какой интересный набор туристов был на пропавшем батискафе
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Юмор#машина#животные#истории#аварии#кино#история#забавно#родители
#в мире#автомобили#автомир#Автовсячина#новости#дети#Китай#работа#позитив#факты
#интересно#фото#Прикол#подборка#Жизнь#ДТП#авто аварии#фильм#Приколы#Ynews
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться