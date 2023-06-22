Девочка увидела родителей в толпе и перестала бояться

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Лицо девочки на сцене засияло от радости, когда она нашла свою семью среди зрителей. Милота, да и только.
Какая милая и счастливая девочка.
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