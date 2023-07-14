Во время испытаний ракеты в Японии произошёл взрыв

1220
1
1
Через минуту после старта испытаний ракеты-носителя "Эпсилон-S" на полигоне произошёл крупный взрыв. Происшествие попало на видео.
На севере Японии в префектуре Акита на полигоне Ноширо проводились испытания двигателя второй ступени твердотопливной ракеты "Эпсилон-S". Через минуту после начала испытаний прогремел взрыв. Причина произошедшего не уточняется, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает агентство Jiji.
Epsilon-S — это улучшенная версия ракеты Epsilon, ее разработали Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) вместе с корпорацией IHI, уточняет РБК.
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама
А потом как полетит и прямо к Марсу, с теслами и яблонями !!!!1
Или нет ?
Что атомную, что ракетную.