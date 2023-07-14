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Во время испытаний ракеты в Японии произошёл взрыв

Во время испытаний ракеты в Японии произошёл взрыв

Автор:
14 июля 2023 10:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   Япония   взрыв   интересное   испытания   ракета   фото   
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Через минуту после старта испытаний ракеты-носителя "Эпсилон-S" на полигоне произошёл крупный взрыв. Происшествие попало на видео.

На севере Японии в префектуре Акита на полигоне Ноширо проводились испытания двигателя второй ступени твердотопливной ракеты "Эпсилон-S". Через минуту после начала испытаний прогремел взрыв. Причина произошедшего не уточняется, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает агентство Jiji.

Epsilon-S — это улучшенная версия ракеты Epsilon, ее разработали Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) вместе с корпорацией IHI, уточняет РБК.

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Метки: Видео   ЧП   Япония   взрыв   интересное   испытания   ракета   фото   
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6  комментариев
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54k
dima423 2 часа назад
а чегой то у вас ветряки не крутятся...? - так электричество не подали))
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14k
Стрелец 8 минут назад
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3k
zloikrot 20 минут назад
что у джапов за манера все отходы в море выкидывать? и тут то же самое... бабахнуло, и какая-то фигня в море улетела.
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297
thrashbox Полчаса назад
Да что вы понимаете, это же испытания, сделано чтобы взорвалось и всё проверить !!!
А потом как полетит и прямо к Марсу, с теслами и яблонями !!!!1
Или нет ?
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2k
Димон 37 минут назад
какие нахрен ракеты этим чмошникам? пусть сидят мафоны дальше делают америкосам.
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8k
mbr 51 минуту назад
Никогда японцы не умели делать реально сложную технику.
Что атомную, что ракетную.
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