«Матом не ори, поняла?! Это Питер, а не Украина!»: петербуржец чуть не придушил девушку на эскалаторе метро

Компания подростков приехала погулять на Васильевский остров - и получила острые ощущения от общения с поборником нравственности.
Подростки громко обменивались впечатлениями и, не стесняясь, матерились. Петербуржцы - люди вежливые и терпели поведение тинейджеров. Однако у одного посетителя метро сдали нервы. Он приблизился к розоволосой девушке и попытался придержать её пыл. Мужчина сначала попросил перестать громко разговаривать, а конда подростки не отреагировали, применил силу.
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Чем все в итоге закончилось и написала ли пассажирка заявление в полицию на несдержанного мужчину - не известно. Местные СМИ сообщают, что девушка жаловалась на пассажиров, которые за неё даже не вступились. Вреда здоровью этот инцидент ей не причинил. Остались лишь неприятные воспоминания и боль в горле.
Видео расходится по соцсетям и, что интересно, многие оправдывают поведение пассажира. Говорят, что иначе матерящихся не проучить.
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Особенно, конечно, старается школота и "тинейджеров", которые от небольшого ума считают что так они выглядят круче или старше. Только вот матерящийся ребенок выглядит точно так же как каверкающий на манер маленького ребенка слова взрослый - убого и нелепо.
У мужика статья серьезнее. За побои согласно ст. 6.1.1 КоАП РФ назначается административный штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей
Я не за агрессивные "наезды" - они только усугубляют ситуацию, как в данном случае. Но и многословные нравоучения вызывают если только смех. В моей практике всегда было достаточно слова "пожалуйста", если человек не в глубоко изменённом состоянии сознания, конечно. Там уже только помощь специалистов нужна.
Хотя, надо оговориться - обычно смотрю, кому такое можно сказать, а кому бесполезняк вообще что-то говорить...
В СССР было проще! Старшие сделали замечание - и заткнулся! И мата практически не было на улицах! Не считая, конечно, надписей на заборах и гаражах!:))
В автобусе видел такую ситуацию, мужик просто накричал на школоту которая матерится, а у меня настроение упало. Конфликты это последнее что мне нужно наблюдать перед работой и тем более после. Мат от двух пацанов которые просто общаются так, я ещё потерплю. В итоге я накричал на него и сам стал виновником того в чём его обвиняю (хотел вообще выкинуть его из автобуса, но это было прям перед нашей остановкой по этому вышли и пошли по своим делам, а вот у других пассажиров настроение наверняка тоже испортилось. Им думаю тоже было неприятно смотреть и на первый конфликт и на второй.)
И это последствия как раз "онижедети, когда им не то что действием - словом не возразишь, сразу статейку можешь огрести. А потом вдруг вопросы - откуда лезет вот это вот всё АУЕ и подобная мразота, почему "дети" мочатся на Вечный Огонь, и пздт друг друга на камеру. Да потому что могут безнаказанно, вот почему.
Ещё в начале 90х ( раньше не застал, но - думаю там ещё быстрее и чётче) за мат в автобусе дитё могло бы огрести подзатыльник от пассажиров с вероятностью в 100%, а когда его за ухо приведут домой - так ещё родители добавят. Да, конечно, мы не были идеальными - и матерились, и курили в подъезде, а уж что старшики делали в подвале... Но это было внутри своих групп, подрастали и это проходило, т.к. общество было резко против и могло ответить.
Сейчас - нет. Счас детям все и всё должны, причём безответно. Через небольшой промежуток они вырастут и вы думаете, что они перевоспитаются ? А с чего бы вдруг ?