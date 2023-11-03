«Матом не ори, поняла?! Это Питер, а не Украина!»: петербуржец чуть не придушил девушку на эскалаторе метро

Чем все в итоге закончилось и написала ли пассажирка заявление в полицию на несдержанного мужчину - не известно. Местные СМИ сообщают, что девушка жаловалась на пассажиров, которые за неё даже не вступились. Вреда здоровью этот инцидент ей не причинил. Остались лишь неприятные воспоминания и боль в горле.





Видео расходится по соцсетям и, что интересно, многие оправдывают поведение пассажира. Говорят, что иначе матерящихся не проучить.