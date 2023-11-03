FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7837 постов • 1036 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
«Матом не ори, поняла?! Это Питер, а не Украина!»: петербуржец чуть не придушил девушку на эскалаторе метро

«Матом не ори, поняла?! Это Питер, а не Украина!»: петербуржец чуть не придушил девушку на эскалаторе метро

Автор:
03 ноября 2023 08:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Васильевский остров   Видео   Метро   Санкт-Петербург   маты   подростки   проучил   
2445
1
1

Компания подростков приехала погулять на Васильевский остров - и получила острые ощущения от общения с поборником нравственности.

Подростки громко обменивались впечатлениями и, не стесняясь, матерились. Петербуржцы - люди вежливые и терпели поведение тинейджеров. Однако у одного посетителя метро сдали нервы. Он приблизился к розоволосой девушке и попытался придержать её пыл. Мужчина сначала попросил перестать громко разговаривать, а конда подростки не отреагировали, применил силу.



Чем все в итоге закончилось и написала ли пассажирка заявление в полицию на несдержанного мужчину - не известно. Местные СМИ сообщают, что девушка жаловалась на пассажиров, которые за неё даже не вступились. Вреда здоровью этот инцидент ей не причинил. Остались лишь неприятные воспоминания и боль в горле.


Видео расходится по соцсетям и, что интересно, многие оправдывают поведение пассажира. Говорят, что иначе матерящихся не проучить.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Васильевский остров   Видео   Метро   Санкт-Петербург   маты   подростки   проучил   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
43  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
413
FreelancerND Час назад
Душить это не очень хорошо, но могу его понять. Матерящаяся во весь голос в общественных местах быдлота (любого возраста) откровенно заколебала.
Особенно, конечно, старается школота и "тинейджеров", которые от небольшого ума считают что так они выглядят круче или старше. Только вот матерящийся ребенок выглядит точно так же как каверкающий на манер маленького ребенка слова взрослый - убого и нелепо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 2 минуты назад
Молодец мужик ! Полностью поддерживаю !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
a_komolow 14 минут назад
Всё правильно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kostick 14 минут назад
чувак колоритный, надо его на мосфильм, ему фошыстов играть, самое то))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Марсианин 15 минут назад
Как обычно, закон - это не про справедливость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
crownanniversury 15 минут назад
Медаль Мужчине!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
Dmitry 19 минут назад
"..жаловалась на пассажиров, которые за неё даже не вступились" - опять эта х*йня! ИДИТЕ В ПОЛИЦИЮ , с*ка, хватит требовать от окружающих решать ваши проблемы!!! откуда кто знает кто все эти люди- отец /жених /брат - хер знает! И ведь после таких инцидентов женщинам лень идти, писать, добиваться ответственности - и как результат преступники не наказуемы. Но ты давай иди за нее заступись, причем она о помощи не просит - ДОГАДАЙСЯ САМ! А если тебя потом посадят - ну так никто формально и не просил вмешиваться! Когда эту тупость их женских голов уже выветрят?!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ivan 20 минут назад
«Матом не ори, поняла?! Это Питер, а не Украина!»: петербуржец чуть не придушил девушку на эскалаторе метроПосмотреть
«Матом не ори, поняла?! Это Питер, а не Украина!»: петербуржец чуть не придушил девушку на эскалаторе метро
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
BiZ Полчаса назад
если бы не он, они бы никогда не узнали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий Полчаса назад
а что поделать, если по другому уже нельзя
???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Выход Полчаса назад
Да если-бы они ругались! Они матом разговаривают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Олег 41 минуту назад
Мат в общественном месте= мелкое хулиганство с арестом до 15 суток. Вот если бы полиция провела рейд и в каждом городе малолетки отсидели, то им будет проще молчать, чем рты открывать на улицу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ЦСКА 43 минуты назад
Ну это еще терпимо...И мужик более-менее сдержаный...В Москве, на "автозаводской", дядьку до трясуна довели!
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
qwertykey 47 минут назад
Напомнил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
Вадим Павлов 49 минут назад
Челик на Андрюшу Ч очень похож и внешность и поведение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Голос Вселенной Час назад
В последнее время, если приходится сделать замечание и чтобы на него отреагировали, говорю примерно так "Парни, хотите казаться взрослыми и ругаетесь матом. Я понимаю, все мы были такими... Но матом ругаться можно и мартышку научить. А вот быть взрослым - это учиться себя контролировать... вот решайте теперь - взрослые вы или пока нет..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
alertol Час назад
Так то, надо найти обоих. Девушке штраф за мат в общественном месте, мужику за нападение (хоть и без тяжких телесных) и вот тут уже в зависимости от адвоката вплоть до срока.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
534
Алексей Бляйбтрой Час назад
и в чем он не прав?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
alertol Час назад
Любых конфликтов надо избегать, и для нервов окружающих, и для своих, и для того на кого вы обиделись.

В автобусе видел такую ситуацию, мужик просто накричал на школоту которая матерится, а у меня настроение упало. Конфликты это последнее что мне нужно наблюдать перед работой и тем более после. Мат от двух пацанов которые просто общаются так, я ещё потерплю. В итоге я накричал на него и сам стал виновником того в чём его обвиняю (хотел вообще выкинуть его из автобуса, но это было прям перед нашей остановкой по этому вышли и пошли по своим делам, а вот у других пассажиров настроение наверняка тоже испортилось. Им думаю тоже было неприятно смотреть и на первый конфликт и на второй.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Billi_Bons Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Matrosskin Час назад
Да ппц, не рот а помойка у многих школотронов. Я понимаю - дети шумные, это нормально. Но когда в речи цензурные только предлоги, да и те ограничены "на" и"в" - вот это уже ненормально. Почему я должен это слушать ?
И это последствия как раз "онижедети, когда им не то что действием - словом не возразишь, сразу статейку можешь огрести. А потом вдруг вопросы - откуда лезет вот это вот всё АУЕ и подобная мразота, почему "дети" мочатся на Вечный Огонь, и пздт друг друга на камеру. Да потому что могут безнаказанно, вот почему.
Ещё в начале 90х ( раньше не застал, но - думаю там ещё быстрее и чётче) за мат в автобусе дитё могло бы огрести подзатыльник от пассажиров с вероятностью в 100%, а когда его за ухо приведут домой - так ещё родители добавят. Да, конечно, мы не были идеальными - и матерились, и курили в подъезде, а уж что старшики делали в подвале... Но это было внутри своих групп, подрастали и это проходило, т.к. общество было резко против и могло ответить.
Сейчас - нет. Счас детям все и всё должны, причём безответно. Через небольшой промежуток они вырастут и вы думаете, что они перевоспитаются ? А с чего бы вдруг ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 7 комментариев
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

196274



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
"Виза талантов": российской порноактрисе Еве Эльфи одобрили грин-кард за особые заслуги
"Виза талантов": российской порноактрисе Еве Эльфи одобрили грин-кард за особые заслуги
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Цитаты великих людей, которые они никогда не говорили
Цитаты великих людей, которые они никогда не говорили
Вот это, я понимаю, турнир
Вот это, я понимаю, турнир
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда н спросили паспорт на кассе

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#кино#факты#позитив#Автовсячина#подборка#забавно#Еда
#машина#автомир#Прикол#интересное#в мире#авто аварии#США#задержание#история#знаменитости
#автомобили#интересно#животные#аварии#ДТП#фильм#улыбнуло#полиция#Москва#истории
Вот это, я понимаю, турнир Вот это, я понимаю, турнир Нео, ты ли это? Парень решил выйти из вагона до остановки поезда Нео, ты ли это? Парень решил выйти из вагона до остановки поезда Мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке Мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке В московском метро парень с ноги вынес стекло и бросился бежать В московском метро парень с ноги вынес стекло и бросился бежать Мужчина с самокатом разбил створку турникета в&nbsp;метро Мужчина с самокатом разбил створку турникета в метро Мужчина с молотком решил проучить пьяных парней, шумевших под окнами Мужчина с молотком решил проучить пьяных парней, шумевших под окнами

На что жалуетесь?

Вернуться