Комендант училища захотел подставить суворовца и поплатился

Отмечается, что на коменданта суворовцы жалуются давно. По их словам, чтобы выслужиться и получить премию, он постоянно разбрасывает вещи, подбрасывает суворовцам телефоны и электронные сигареты. Однако до сегодняшнего дня доказательств у парней не было. Как так получилось, что подполковник забыл на наличии камеры в помещении, не сообщается. Однако в скором времени его ждёт проверка, неприятные разговоры с начальством и, возможно, отстранение от работы.