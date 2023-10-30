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Комендант училища захотел подставить суворовца и поплатился

Комендант училища захотел подставить суворовца и поплатился

Автор:
30 октября 2023 17:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Санкт-Петербург   комендант   подлость   проверка   суворовское училище   
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Суворовцы сообщают, что подполковник портит им жизнь далеко не в первый раз.

Комендант Санкт-Петербургского Суворовского военного училища решил подставить кадета, чтобы того не пустили в увольнение. Для этого подполковник Андрей Вертий устроил пожароопасный бардак — разбросал в одном из помещений марлю и включил утюг. Все его действия попали на камеру наблюдения. В ролике видно, как подполковник после устроенного им же беспорядка, фотографирует всё на телефон, чтобы впоследствии обвинить суворовца в нарушении.

Отмечается, что на коменданта суворовцы жалуются давно. По их словам, чтобы выслужиться и получить премию, он постоянно разбрасывает вещи, подбрасывает суворовцам телефоны и электронные сигареты. Однако до сегодняшнего дня доказательств у парней не было. Как так получилось, что подполковник забыл на наличии камеры в помещении, не сообщается. Однако в скором времени его ждёт проверка, неприятные разговоры с начальством и, возможно, отстранение от работы.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   комендант   подлость   проверка   суворовское училище   
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37  комментариев
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618
Александр 2 часа назад
На фронт этого П,И,Д,О,Р,А...
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177
Александра С Полминуты назад
Прыказиваю растрЭлят сэйчас-жэ.
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19k
Robin Hood 3 минуты назад
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7k
Нестерин Сергей 13 минут назад
К сожалению- это С.-Пб. Город, где "педагоги" и лица к ним приближенные(не все, к счастью, но сильно ситуацию это не меняет) решили, что им ВСЁ можно. И тенденция эта тянется ещё со времён СССР. Раньше подобные случаи попадались мне в художественной литературе и я думал что это- авторский вымысел. Но так получилось, что моя дочь учится в этом городе уже шесть лет. Школа плавно перешла в колледж(+ доп. курсы)... Так вот: ни хрена это не ВЫМЫСЕЛ. Это реалии бывшей культурной столицы.
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6k
мемфрид 20 минут назад
Подполковником должна быть исключительно женщина. Ну, вы поняли: под полковником)
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6k
мемфрид 21 минуту назад
Суворовцы сообщают, что неудавшаяся подлость подполковника подполковник сделал это.... Шта?
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9k
Дмитрий 22 минуты назад
Подполковник подполковника от подполковнил.
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2k
Владимир Полчаса назад
Полупокер это, а не подполковник.
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5k
saliamnn Полчаса назад
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1k
Вадик Бондаренко 40 минут назад
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6k
TirAn 43 минуты назад
Уволить, разжаловать до рядового и добровольцем в зону СВО.
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16k
a_komolow 45 минут назад
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4k
Parus59 56 минут назад
Гнать этого полуполковника поганой метлой из училища.
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5k
Горожанин 59 минут назад
Ну, какая же мразь. Даже в голове не укладывается. Как же такой дефективный субъект дослужился до подполковника? Как получил должность для работы с детьми? Ну, вот как?
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34k
Fat Lynx Час назад
Вот же КРЫСА!
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54k
Мойша Час назад
За подобное крысятничество раньше либо переводили на Север с понижением, либо вообще выгоняли, как опозорившего звание офицера.
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61k
pynh 2 часа назад
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
да у этого "военного" всего ОДНА ИЗВИЛИНА, да и то МЕЖДУ ЯГОДИЦАМИ
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56k
dima423 2 часа назад
возможно отстранение от работы? тут увольнять надо с лишением звания и пенсии крысу...
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