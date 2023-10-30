Комендант училища захотел подставить суворовца и поплатился

Суворовцы сообщают, что подполковник портит им жизнь далеко не в первый раз.
Комендант Санкт-Петербургского Суворовского военного училища решил подставить кадета, чтобы того не пустили в увольнение. Для этого подполковник Андрей Вертий устроил пожароопасный бардак — разбросал в одном из помещений марлю и включил утюг. Все его действия попали на камеру наблюдения. В ролике видно, как подполковник после устроенного им же беспорядка, фотографирует всё на телефон, чтобы впоследствии обвинить суворовца в нарушении.
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Отмечается, что на коменданта суворовцы жалуются давно. По их словам, чтобы выслужиться и получить премию, он постоянно разбрасывает вещи, подбрасывает суворовцам телефоны и электронные сигареты. Однако до сегодняшнего дня доказательств у парней не было. Как так получилось, что подполковник забыл на наличии камеры в помещении, не сообщается. Однако в скором времени его ждёт проверка, неприятные разговоры с начальством и, возможно, отстранение от работы.
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