Мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке

15984
1
1
В поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области полицейский задержали мужчину, избившего 11-летнего мальчика. Согласно распространившейся в сети версии, женщине с коляской вступила в словесную перепалку с подростками, которые намусорили на детской площадке. Когда мальчики не послушали женщину, в конфликтную ситуацию вмешался её супруг. Он сбил одного из подростков с ног, повалил на землю, а затем нанёс несколько ударов по голове.
Мальчик был доставлен в больницу с ушибами на теле и подозрением на черепно-мозговую травму
Сейчас мужчина задержан. Полицейские допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точный мотив преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).
Источник:
Ссылки по теме:
- Опыт — это бесценно! Противостояние мальчика против лопаты
- Малыш увидел собственную истерику со стороны и был шокирован
- В Воронеже пьяный мужчина издевался над ребенком жены во дворе жилого дома
- Женщина была вынуждена рожать на парковке роддома
- Подарок жене-изменнице на день рождения дочери
Метки: видео дети избиение подростки санкт-петербург
224
Понравилось224
Новости партнёров
https://old.fishki.net/3769821-v-barnaule-shkolynica-butylkoj-nadrugalasy-nad-11-letnej-devochkoj-i-snjala-izdevatelystva-na-video.htmlhttps://old.fishki.net/3769821-v-barnaule-shkolynica-butylkoj-nadrugalasy-nad-11-letnej-devochkoj-i-snjala-izdevatelystva-na-video.html
Нет, я не оправдываю нынешних детей, знаю какие они бывают, но также знаю, как ведут себя мамашки с детьми и как разговаривают (думаю многие видели видео, как такие припираются на площадки для скейтеров с колясками и кроют там всех матом).
Более того сомневаюсь, что пацаны ее трогали руками, потому, что в противном случае здоровяк просто совершает произвол.
Очень много непонятного и много вопросов, поэтому призываю всех не судить по вот таким вот огрызкам видео, а немного думать головой.
Воспитывать детей, конечно надо, но скажу так - если бы моего сына вот такой вот дядя также попинал, прежде чем с ним разбираться, я бы ему зубы обратно в глотку бы вбил.
А уж потом разговаривал бы с ним, раз он такой любитель физических упражнений
Остальное наши допущения.
Ну согласись, что могло быть все, что угодно
Это нормально.
Старшее поколение воспитывает. Вот только по голове бить было перебором. А так вроде всё нормально.
а где так грань после которой начинается избиение?
Я бы сказал что на лицо полная деградация этих самых комментаторов (кроме считанных, оставшихся людьми)!
----
как ты определи что нарушен обоими сторонами?
даже если мелки матом его обозвал то это не более чем мелкое хулиганство, а "борец за справедливость, совершил уголовное преступление.
Делаю замечание пацанам ломающим будку переодевания на пляже.
Один из группы уверено разворачивается и идет ко мне с претензиями. Узнаю в нем сыночка мента.
выводы за вами.
Так там в игровом чате обложить безнаказанно могут по полной. И это как правило школота. Хорошо если на модератора нарвутся. Могут забанить. А тут нагрубил и огрёб. Всё правильно.
Яжемать сосунка начала было визжать на меня, но папаша её заткнул порекомендовав поблагодарить меня за то, что пацан ваще еще в комплектации...
Теперь шкед не шкед а вполне себе адекватный солдат-срочник. Все довольны.
.
Это к тому, что оплеуха еще гуманный вариант для мата на детской площадке.
И мое правило таково; если вдруг кому то придется дать оплеуху моему сыну в воспитательных целях, то это сугубо моя вина.