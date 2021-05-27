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Мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке

Мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 мая 2021 08:58
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дети   избиение   подростки   санкт-петербург   
15984
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В поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области полицейский задержали мужчину, избившего 11-летнего мальчика. Согласно распространившейся в сети версии, женщине с коляской вступила в словесную перепалку с подростками, которые намусорили на детской площадке. Когда мальчики не послушали женщину, в конфликтную ситуацию вмешался её супруг. Он сбил одного из подростков с ног, повалил на землю, а затем нанёс несколько ударов по голове.

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Метки: видео   дети   избиение   подростки   санкт-петербург   
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Алексей 11 часов назад
дети сейчас конечно не подарок.но так мог поступить только больной на голову дегенерат.дать подсрачника это одно но бить по голове........
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9k
Sehenswuerdigkeiten 9 минут назад
А вот девочек не принято пздить и получается вот так.
https://old.fishki.net/3769821-v-barnaule-shkolynica-butylkoj-nadrugalasy-nad-11-letnej-devochkoj-i-snjala-izdevatelystva-na-video.htmlhttps://old.fishki.net/3769821-v-barnaule-shkolynica-butylkoj-nadrugalasy-nad-11-letnej-devochkoj-i-snjala-izdevatelystva-na-video.html
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64
Maksim 12 минут назад
никто не стал бы бить детей, если бы они себя вели адекватно и культурно ! Эти щенки никого не боятся и бросают пивные бутылки в спину с хохотом и матом. В 11 лет с сигаретами в зубах такие все крутые ! Если родители их не бьют, то приходится этим заниматься прохожим. Да и если бы этот мужик хоть раз нормально ударил щенка, он бы сдох там на месте.
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451
Ибрагим Прутков 14 минут назад
Перестарался. В 11 не только мозгов нет, но и мышечного каркаса
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2k
Черный Прапор 23 минуты назад
Вы там в россии вобще с ума пошодили? Поднять руку на лежащего на полу малолетку, чувак отсидит по полной если не откупится, не важно что себе позволил "мелкий высер" за ухо к родителям, папе по бубену настучать, зато -что забабахал малого и не воспитывает, а на видео достаточно доказательств для тюрьмы...
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−23
кеша 23 минуты назад
Если дети нах посылают на справедливое замечание, давайте сажать их в обычный мусорный бак, установленный в центре двора. На 2 часа. И справедливо и гуманно и чище будет.
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8k
Сергей Попов Полчаса назад
100 пудов у подростка словесное недержание, за что и отхватил. Но, как чмырь, пожаловался родителям или кому там. В мои молодые годы, если бы это чмо пожаловалось бы родителям на то, что ему взрослый пару оплеух зарядил, то родители еще бы и добавили. Ибо взрослых нужно уважать. Борзеть можно только с такими же подростками. Вот там хоть заматерись.
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14k
KOSTELLO 42 минуты назад
Вот насколько я не люблю вот такие вот обрезанные видео, из которых ничего не понятно.
Нет, я не оправдываю нынешних детей, знаю какие они бывают, но также знаю, как ведут себя мамашки с детьми и как разговаривают (думаю многие видели видео, как такие припираются на площадки для скейтеров с колясками и кроют там всех матом).
Более того сомневаюсь, что пацаны ее трогали руками, потому, что в противном случае здоровяк просто совершает произвол.

Очень много непонятного и много вопросов, поэтому призываю всех не судить по вот таким вот огрызкам видео, а немного думать головой.
Воспитывать детей, конечно надо, но скажу так - если бы моего сына вот такой вот дядя также попинал, прежде чем с ним разбираться, я бы ему зубы обратно в глотку бы вбил.
А уж потом разговаривал бы с ним, раз он такой любитель физических упражнений
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801
saturn Час назад
Да он просто в шоке

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1k
GNOM Час назад
Мы в детстве когда х...ю творили, нам взрослые давали взрослой п...ды и мы не творили больше х...ни.
Это нормально.
Старшее поколение воспитывает. Вот только по голове бить было перебором. А так вроде всё нормально.
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3k
Честер Час назад
18+
Ссылка youtu.be
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18k
С.В. Час назад
Половине этих детей надо бошки поотрывать , быдло на быдле.
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Все что известно из поста: взрослый мужик сурово избил 11-летнего ребенка. Мы не знаем предыстории, мы не знаем были ли перед этим хулиганские действия ребенка, или же была тупая яжемать, вызвавшая такого же яжеотца. Это - домыслы, можно лишь говорить "а вот если, то..." Но что не домысел - скорая помощь, забравшая избитого взрослым 11-летнего ребенка. А комментаторы здесь за редким исключением стали на сторону избивавшего мужика! Комментаторы уверены что взрослый мужик имеет право избивать ребенка до необходимости вызова скорой? Те, кто высказывает другое мнение, в глубоких минусах...
Я бы сказал что на лицо полная деградация этих самых комментаторов (кроме считанных, оставшихся людьми)!
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160
vijilante AE 45 минут назад
В любом,когда свои такие есть и точно знаешь : что и чего и за что. А то будет вести себя в школе как : "щас будем трахать училку" - если понимаешь о чём я.
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160
vijilante AE Полчаса назад
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497
Lurtz Saruman 2 часа назад
Детки сейчас такие, что только [мат]. Многие на замечания сразу начинают бычить "И чё ты мне сделаешь старый???"
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38k
Сергей 2 часа назад
По голове не надо было бить. Надо было поймать его за ухо приподнять и поспрашивать, где живет , кто родители , в какой школе учится , а потом отпустить . После этого он ухо долго будет чесать и думать научится.
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1k
Lefterov 2 часа назад
Да просто щенок на тетку гавкал и не рассчитывал что муж подойдет!! Как на тетку гавкать так он взрослый а как леща получил так прям сразу и скорую и вспомнили что ему 11 лет и он ребенок!
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−51
Кукулькан 2 часа назад
Уверен что этот мужик посеял добро и справедливость в неокрепшие умы. Вернул обществу несколько заблудших и охреневших малолеток
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4k
NeDron 2 часа назад
Случай.
Делаю замечание пацанам ломающим будку переодевания на пляже.
Один из группы уверено разворачивается и идет ко мне с претензиями. Узнаю в нем сыночка мента.
выводы за вами.
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1k
Алексей 3 часа назад
Например, в танки онлайн играют и дети и взрослые.
Так там в игровом чате обложить безнаказанно могут по полной. И это как правило школота. Хорошо если на модератора нарвутся. Могут забанить. А тут нагрубил и огрёб. Всё правильно.
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26
мать вашу, ублюдки 3 часа назад
как то на шашлыках, 12-летний сын знакомого послал меня "на три" как реакцией на мое замечание по мелочи. На что я взял его за шкирняк, перевенул, взял за ногу, ткнул пальцем в сплетение и такому висячему вверх ногами и скулящему объяснил, что могу закинуть его на крышу второго этажа, могу расплющить в бумажку любимыми армейскими ботинками, могу покромсать ломтиками ногтем большого пальца левой руки и даже не устану, я этот глист ради своего выживания просто обязан себе думать кого шлет на хрен, всегда, везде и даже во сне.
Яжемать сосунка начала было визжать на меня, но папаша её заткнул порекомендовав поблагодарить меня за то, что пацан ваще еще в комплектации...
Теперь шкед не шкед а вполне себе адекватный солдат-срочник. Все довольны.
.
Это к тому, что оплеуха еще гуманный вариант для мата на детской площадке.
И мое правило таково; если вдруг кому то придется дать оплеуху моему сыну в воспитательных целях, то это сугубо моя вина.
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2k
АлександрКириков 3 часа назад
Тут надо знать предысторию. Мнение может быть кардинально разным.
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