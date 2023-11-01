Что могло пойти не так? Украшение к Хэллоуину превратилось в проблему

Ребята решили к Хэллоуину сделать шар с червяками, но что-то пошло не так.
В социальных сетях появился ролик, как зумеры готовились к празднику Хэллоуин. Ребята решили сделать шар с червяками внутри, но что-то пошло не так. Во время надува шар лопнул и забросал всю комнату сушёными червяками. Точно можно сказать, что декор получился жутковатым.
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Если вы не знали, то в этом году Тыквенный Спас и американский Хэллоуин выпал на один день - 31 октября. Но, по традиции, эти праздники были отмечены заранее (в выходные). В этом посте мы наглядно посмотрим, какой из торжеств отмечали россияне в ночных клубах и прочих увеселительных заведениях. Правда, ответ очевиден, но мы всё равно посмотрим.
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