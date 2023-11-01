FISHKINET
Сообщество Юмор 17828 постов • 3623 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Что могло пойти не так? Украшение к Хэллоуину превратилось в проблему

Что могло пойти не так? Украшение к Хэллоуину превратилось в проблему

Автор:
01 ноября 2023 13:16
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Хэллоуин   интересное   неудача   украшение   фейл   фото   шар с червями   
1885
1
1

Ребята решили к Хэллоуину сделать шар с червяками, но что-то пошло не так.

В социальных сетях появился ролик, как зумеры готовились к празднику Хэллоуин. Ребята решили сделать шар с червяками внутри, но что-то пошло не так. Во время надува шар лопнул и забросал всю комнату сушёными червяками. Точно можно сказать, что декор получился жутковатым.

Если вы не знали, то в этом году Тыквенный Спас и американский Хэллоуин выпал на один день - 31 октября. Но, по традиции, эти праздники были отмечены заранее (в выходные). В этом посте мы наглядно посмотрим, какой из торжеств отмечали россияне в ночных клубах и прочих увеселительных заведениях. Правда, ответ очевиден, но мы всё равно посмотрим.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Хэллоуин   интересное   неудача   украшение   фейл   фото   шар с червями   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Александр Час назад
Осталось залить воды в здание и запустить карася!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
753
бдятел 2 минуты назад
Когда даже в значении IQ отчётливо видно только "Ж"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ivan 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
629
Ivan Shotgun 21 минуту назад
Я думаю знатно опесдюлились от родителей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Χάρων Полчаса назад
Плохо когда человек дебил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
552
Михаил Полчаса назад
Ля, я думал надували и шарик вдул обратно в рот все...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Aleksandr 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Звёздный странник Час назад
Надо было надувать возле праздничного стола с салатами. Ещё креативнее получилось бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76485



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я больше так не буду!": семью нижегородских мигрантов, участвовавших в драке, могут выдворить из страны
"Я больше так не буду!": семью нижегородских мигрантов, участвовавших в драке, могут...
Как снимали фильм "Гладиатор": кадры со съемок и интересные факты
Как снимали фильм "Гладиатор": кадры со съемок и интересные факты
Набирающие популярность в сообществах
Про автора «2-х больших D»
Про автора «2-х больших D»
Городские легенды - Девочка привидение из Кантона
Городские легенды - Девочка привидение из Кантона
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#интересно#аварии#Автовсячина#подборка#полиция#новости#Ynews
#машина#животные#в мире#интересное#ДТП#факты#история#дети#позитив#Разное
#автомобили#люди#Юмор#кино#авто аварии#фильм#истории#Еда#шоу бизнес#США
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android Канье одобряет: в Новосибирске заметили парочку за пикантным занятием Канье одобряет: в Новосибирске заметили парочку за пикантным занятием Печальные последствия неправильной укладки плитки Печальные последствия неправильной укладки плитки Первый и последний день на работе Первый и последний день на работе Рабочие случайно утопили каток Рабочие случайно утопили каток Трактор переехал мужчину, пытавшегося его украсть Трактор переехал мужчину, пытавшегося его украсть

На что жалуетесь?

Вернуться