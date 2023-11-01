Когда впервые в жизни попал на стрельбище

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Оружие детям не игрушка. Это же правило относится и ко взрослым. Герои подборки решили пострелять из оружия, но что-то пошло не так.
Все же не стоит давать оружие в руки кому попало.
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