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Когда впервые в жизни попал на стрельбище

Когда впервые в жизни попал на стрельбище

Автор:
01 ноября 2023 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Оружие   люди   неудача   подборка   фейл   
1852
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Оружие детям не игрушка. Это же правило относится и ко взрослым. Герои подборки решили пострелять из оружия, но что-то пошло не так.

Все же не стоит давать оружие в руки кому попало. 

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Метки: Видео   Оружие   люди   неудача   подборка   фейл   
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5  комментариев
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510
ruslan d 58 минут назад
О , я так один раз стрельнул из охотничьего
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3k
Куронека 8 минут назад
Приятель купил дробовик, отвинтил приклад, и решил "как Шварц" с вытянутой руки пальнуть. Две недели без руки, трещины кости и все такое.
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6k
Бу 47 минут назад
помню стрелял из итальянской берреты, 9мм.
отдача просто атас(
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