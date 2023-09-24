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Трактор переехал мужчину, пытавшегося его украсть

Трактор переехал мужчину, пытавшегося его украсть

Автор:
24 сентября 2023 10:43
Метки: Видео   в мире   кража   неудача   трактор   фейл   
918
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Камера наблюдения, установленная в одном из городов Индии, запечатлела необычный инцидент. Мужчина пробрался на частную территорию и попытался украсть трактор. Трактор пришёл в движение и переехал злоумышленника

Вор был задержан спустя пару дней. Украденную технику нашли в нескольких сотнях километров от места преступления.

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Метки: Видео   в мире   кража   неудача   трактор   фейл   
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4  комментария
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447
дмитрий викторович Час назад
Крепкий чувак.
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36k
Опаньки Час назад
Молодец трактор
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1k
Провокатор Час назад
Росомаха на минималках?
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КолдурасЪ Час назад
Восстание машин началось!
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Dobriy drug

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