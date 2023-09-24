Трактор переехал мужчину, пытавшегося его украсть

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Камера наблюдения, установленная в одном из городов Индии, запечатлела необычный инцидент. Мужчина пробрался на частную территорию и попытался украсть трактор. Трактор пришёл в движение и переехал злоумышленника
Вор был задержан спустя пару дней. Украденную технику нашли в нескольких сотнях километров от места преступления.
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