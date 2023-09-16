Грабители похитили лекарства из аптеки в Санкт-Петербурге

873
1
1
Двое мужчин ограбили аптеку в Санкт-Петербурге. Однако забрать они решили не деньги, а лекарства.
Двое мужчин ограбили аптеку в Петербурге, украв лекарства, но не деньги. Инцидент произошел средь бела дня на севере города.
В аптеку зашли двое молодых людей, не стесняясь фармацевта и камер забрали со стеллажа товар и сбежали. Сотрудница пыталась поймать преступников и погналась за ними.
Сейчас полицейские ищут болезных по записям с камер видеонаблюдения. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о грабеже.
Ущерб составил около 14,5 тысяч рублей.
Источник:
Ссылки по теме:
- В США грабитель попытался скрыть свою внешность картонной коробкой, но всё же спалился
- В Санкт-Петербурге курьера Lamoda порезали ножом из-за неправильной парковки
- В Лондоне 11-летнюю девочку чуть не похитили прямо на улице
- В Мексике сообразительная продавщица заперла вора в магазине
- В зоопарке в Санкт-Петербурге родился очаровательный детёныш манулов
Новости партнёров
реклама