Грабители похитили лекарства из аптеки в Санкт-Петербурге

Двое мужчин ограбили аптеку в Петербурге, украв лекарства, но не деньги. Инцидент произошел средь бела дня на севере города.

В аптеку зашли двое молодых людей, не стесняясь фармацевта и камер забрали со стеллажа товар и сбежали. Сотрудница пыталась поймать преступников и погналась за ними.

Сейчас полицейские ищут болезных по записям с камер видеонаблюдения. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

Ущерб составил около 14,5 тысяч рублей.