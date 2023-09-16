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Грабители похитили лекарства из аптеки в Санкт-Петербурге

Грабители похитили лекарства из аптеки в Санкт-Петербурге

Автор:
16 сентября 2023 11:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   аптека   грабитель   криминал   лекарство   
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Двое мужчин ограбили аптеку в Санкт-Петербурге. Однако забрать они решили не деньги, а лекарства.

Двое мужчин ограбили аптеку в Петербурге, украв лекарства, но не деньги. Инцидент произошел средь бела дня на севере города.

В аптеку зашли двое молодых людей, не стесняясь фармацевта и камер забрали со стеллажа товар и сбежали. Сотрудница пыталась поймать преступников и погналась за ними. 

Сейчас полицейские ищут болезных по записям с камер видеонаблюдения. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о грабеже. 

Ущерб составил около 14,5 тысяч рублей.

Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   аптека   грабитель   криминал   лекарство   
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1  комментарий
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alertol 23 минуты назад
Ну частично я их понимаю, у нас в Эстонии без рецепта одни бады продаются, а до врача чтоб рецепт выписал часами не дозвониться...
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Alex Chebrikov

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