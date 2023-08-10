В Санкт-Петербурге прохожие спасли мужчину из Обводного канала с помощью забора

Тогда гражданин начал звать на помощь прогуливающихся по набережной прохожих. Неравнодушные люди решили помочь замерзшему мужчине и принесли для этой цели забор.

Группа петербуржцев держала одну сторону забора, стоя на набережной, а вторую сторону опустили к воде, чтобы пловец смог ухватиться за нее. «Аквалангист» крепко взялся за забор и взобрался по стене.

Отмечается, что в тот момент, когда мужчина уже оказался на берегу, на место прибыли сотрудники МЧС. Они помогли ему перелезть через ограждение и оказали первую помощь.