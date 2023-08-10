В Санкт-Петербурге прохожие спасли мужчину из Обводного канала с помощью забора

Жители Санкт-Петербургае помогли незнакомцу вылезти из воды с помощью секции металлического забора.
Жители Петербурга помогли мужчине, решившему освежиться в Обводном канале, вылезти из воды. Гражданин нырнул в воду, а вылезти из нее самостоятельно у него не получилось. Тогда на помощь подоспели неравнодушные горожане.
Освежившись вдоволь, он попытался вылезти на берег, но быстро понял, что без лестницы это сделать проблематично.
Тогда гражданин начал звать на помощь прогуливающихся по набережной прохожих. Неравнодушные люди решили помочь замерзшему мужчине и принесли для этой цели забор.
Группа петербуржцев держала одну сторону забора, стоя на набережной, а вторую сторону опустили к воде, чтобы пловец смог ухватиться за нее. «Аквалангист» крепко взялся за забор и взобрался по стене.
Отмечается, что в тот момент, когда мужчина уже оказался на берегу, на место прибыли сотрудники МЧС. Они помогли ему перелезть через ограждение и оказали первую помощь.
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хорошо что прохожие не в таком же состоянии были, иначе бы раза три еще обратно бултыхнули вместе с решеткой.