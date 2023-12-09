"Дай поцелую!": в Кузбассе кавказец нагло приставал к женщинам в автобусе

Бородач сообщил, что ему плевать на камеры наблюдения и он делает, что захочет.Кстати, за проезд альфа-самец так и не заплатил.
Непристойную сцену сняли пассажиры автобуса в Кемерове. Наглый мужчина кавказской внешности пристал к пассажирке, которая готовилась выйти на остановке: лез целоваться, хватал её за шею и всячески показывал, как он крут.
К сожалению, среди других пассажиров не нашлось мужчин, которые поставили бы наглеца на место. Впрочем, он уверял, что у него уже есть уголовное дело, так что герою ничего не страшно.
Источник:
После появления ролика в соцсетях на него обратили внимание в полиции. СК Кузбасса начал проверку, и А.Бастрыкин поручил доложить ему о результатах.
"В социальных медиа размещен видеоролик, где запечатлено как предположительно нетрезвый мигрант в пассажирском автобусе приставал к незнакомой женщине.
В следственном управлении СК России по Кемеровской области по данному факту организована процессуальная проверка.
Председатель СК России поручил руководителю СУ по Кемеровской области -Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале Следственного Комитета Кемерово.
Источник:
- Слон напал на автобус в Индии
- Комендант училища захотел подставить суворовца и поплатился
- Грубиян пнул подругу и пожалел об этом
- Пассажиры застали водителя автобуса за просмотром порно
- Странный побег из здания в Кемерове
Почему то среди сильных и независимых женщин(чернильниц в том числе) бытует мнение, что решать их проблемы и хотелки должны мужчины.
Да и судя по видео в автобусе одни бабы, вот обезьяна и раздухарилась