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"Дай поцелую!": в Кузбассе кавказец нагло приставал к женщинам в автобусе

"Дай поцелую!": в Кузбассе кавказец нагло приставал к женщинам в автобусе

Автор:
09 декабря 2023 10:29
Сообщество : Жить в России
Метки: А. Бастрыкин   Видео   Кемерово   автобус   общественный транспорт   приставание   проверка   
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Бородач сообщил, что ему плевать на камеры наблюдения и он делает, что захочет.Кстати, за проезд альфа-самец так и не заплатил.


Непристойную сцену сняли пассажиры автобуса в Кемерове. Наглый мужчина кавказской внешности пристал к пассажирке, которая готовилась выйти на остановке: лез целоваться, хватал её за шею и всячески показывал, как он крут.


К сожалению, среди других пассажиров не нашлось мужчин, которые поставили бы наглеца на место. Впрочем, он уверял, что у него уже есть уголовное дело, так что герою ничего не страшно.



После появления ролика в соцсетях на него обратили внимание в полиции. СК Кузбасса начал проверку, и А.Бастрыкин поручил доложить ему о результатах.


"В социальных медиа размещен видеоролик, где запечатлено как предположительно нетрезвый мигрант в пассажирском автобусе приставал к незнакомой женщине.

В следственном управлении СК России по Кемеровской области по данному факту организована процессуальная проверка.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Кемеровской области -Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале Следственного Комитета Кемерово.


Источник:

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Метки: А. Бастрыкин   Видео   Кемерово   автобус   общественный транспорт   приставание   проверка   
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3  комментария
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2k
КолдурасЪ Полчаса назад
К сожалению, среди других пассажиров не нашлось мужчин(ц)
Почему то среди сильных и независимых женщин(чернильниц в том числе) бытует мнение, что решать их проблемы и хотелки должны мужчины.
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36k
АнтонПолднев 6 минут назад
А потом я читаю тут на Фишках: "Всё правильно они ей говорят. Приехали в Дагестан,извольте соблюдать их правила". Вот так это работает: "У меня на Кавказе ты обязан соблюдать мои правила. У тебя в России я тоже обязан соблюдать свои правила."
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
Так он же в сопли.
Да и судя по видео в автобусе одни бабы, вот обезьяна и раздухарилась
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