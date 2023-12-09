"Дай поцелую!": в Кузбассе кавказец нагло приставал к женщинам в автобусе





Непристойную сцену сняли пассажиры автобуса в Кемерове. Наглый мужчина кавказской внешности пристал к пассажирке, которая готовилась выйти на остановке: лез целоваться, хватал её за шею и всячески показывал, как он крут.

К сожалению, среди других пассажиров не нашлось мужчин, которые поставили бы наглеца на место. Впрочем, он уверял, что у него уже есть уголовное дело, так что герою ничего не страшно.



