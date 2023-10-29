Медведь нокаутировал охранника отеля и попал на видео

Камера безопасности, установленная в отеле, находящемся в городе Аспен (штат Колорадо, США), несколько дней назад запечатлела момент атаки косолапого хищника на охранявшего заведение молодого человека.
Обитатель заповедника воспользовался гостеприимством сотрудников гостиницы, оставивших двери открытыми и проник в помещения отеля.
Охранник, услышав подозрительные звуки, которые издавал косолапый путешественник, прошёл через кухню и был атакован коварным зверем
. По сообщениям местных СМИ, охранник получил несерьёзные раны и был отправлен в больницу.
Сбежавшего медведя спустя некоторое время поймали и усыпили.
Источник:
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Давайте так думать.