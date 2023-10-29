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Медведь нокаутировал охранника отеля и попал на видео

Медведь нокаутировал охранника отеля и попал на видео

Автор:
29 октября 2023 12:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Реакция   в мире   животные   забавно   испун   
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Камера безопасности, установленная в отеле, находящемся в городе Аспен (штат Колорадо, США), несколько дней назад запечатлела момент атаки косолапого хищника на охранявшего заведение молодого человека.

Обитатель заповедника воспользовался гостеприимством сотрудников гостиницы, оставивших двери открытыми и проник в помещения отеля.


Охранник, услышав подозрительные звуки, которые издавал косолапый путешественник, прошёл через кухню и был атакован коварным зверем


. По сообщениям местных СМИ, охранник получил несерьёзные раны и был отправлен в больницу.


Сбежавшего медведя спустя некоторое время поймали и усыпили.

Источник:

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Метки: Видео   Медведь   Реакция   в мире   животные   забавно   испун   
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9  комментариев
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6k
Александр Час назад
Ну и у кого медведи по улицам гуляют? Это я о стереотипах...
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9k
Шамсуддин 56 секунд назад
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2k
Максим Макашев 16 минут назад
какой то неправильный медведь: где шапка-ушанка, где балалайка и бутылка водки? Может, конечно, медведь за водкой решил зайти?
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41k
Сергей Полчаса назад
Какой нокаут?, Он сам залёг с перепугу.
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3k
* You All Час назад
а медведя какого усыпили? надо было усыпить ответственного за заповедник
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3k
Константин Час назад
"охранник получил несерьёзные раны" и полные штаны кирпичей )
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Мангуст Час назад
А нахрена мишку усыпили? Он раз врезал охраннику (похоже, что от неожиданности встречи) и свалил. Не драл его и не грыз. Изверги.
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