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Мужчина напугал медведей своим криком

Мужчина напугал медведей своим криком

Автор:
11 августа 2023 08:02
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   в мире   животные   крик   медведь   
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На Кольском полуострове к мужчине во время прогулки захотели присоединиться несколько медведей, чему он был не очень рад.
В Мурманской области мужчина напугал семейство медведей своим криком И видимо, сам сильно испугался, увидев преследователей. Турист показал животным, что компания в путешествии по Хибинам ему не нужна. А медведи решили не рисковать с таким попутчиком.

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Метки: Видео   Реакция   в мире   животные   крик   медведь   
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1  комментарий
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Лимонадный Джо Час назад
А теперь надо понять, у кого "медвежья болезнь".
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