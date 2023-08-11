Мужчина напугал медведей своим криком

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На Кольском полуострове к мужчине во время прогулки захотели присоединиться несколько медведей, чему он был не очень рад.
В Мурманской области мужчина напугал семейство медведей своим криком И видимо, сам сильно испугался, увидев преследователей. Турист показал животным, что компания в путешествии по Хибинам ему не нужна. А медведи решили не рисковать с таким попутчиком.
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