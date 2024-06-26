А я к вам на огонёк

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Неожиданный гость пришел на огонек к семейной паре, которая отдыхала у себя на заднем дворе.
Молодец, слегка вскрикнула и всей компанией удалилась, не провоцируя истеричным воплем, зверя на агрессию...
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- Нет. Пожует и выплюнет.
Когда кто-то кричит все обычно смотрят в ту сторону, в которую кричащий смотрит. А тот просто на жену пырится.