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А я к вам на огонёк

А я к вам на огонёк

Автор:
26 июня 2024 08:36
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Реакция   животные   забавно   незванный гость   
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Неожиданный гость пришел на огонек к семейной паре, которая отдыхала у себя на заднем дворе.

Молодец, слегка вскрикнула и всей компанией удалилась, не провоцируя истеричным воплем, зверя на агрессию...

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Метки: Видео   Медведь   Реакция   животные   забавно   незванный гость   
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15  комментариев
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5k
Горожанин 3 часа назад
Какая деликатная женщина. Мишка доволен.
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26k
Slawa49 20 минут назад
Нормально))) у нас в Магадане это норма,
Ссылка www.youtube.com
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1k
Kra 21 минуту назад
Жизнь на природе, она такая...
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6k
Станислав Полчаса назад
негостеприимные какие-то =(((
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 58 минут назад
дед такой
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8k
Vladimir Час назад
- Медведь не сожрет?
- Нет. Пожует и выплюнет.
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7k
мемфрид Час назад
Мужик порадовал. Понял, что случилось уже в дверях)
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211
Konstantin Klipikov Час назад
На Сахалине медведь за нами (партией геологов) ходил неделю следом. Подъедал помойку, в основном. Пытался собаку поймать, сука опытная была, не далась. Видели и слышали его один раз, так и узнали. Эта зараза бежит по лесу со скоростью 50 км/ч, при этом абсолютно бесшумно. То есть если он не захочет - хренушки ты его заметишь.
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80k
Viktor 2 часа назад
Ну медведь, ну чё такого - налили бы ему водки (виски), дали бы балалайку (наверняка есть сувенир из России) и отлично провели бы время!
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20k
speaktr-st 2 часа назад
Мужик какой-то тупой.
Когда кто-то кричит все обычно смотрят в ту сторону, в которую кричащий смотрит. А тот просто на жену пырится.
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3k
Старожил 2 часа назад
Мёд есть? А если найду?
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6k
Дмитрий ! 2 часа назад
Мужик какой послушный, даже не взглянул по сторонам, пока не зашёл в дом.
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11k
Alex 3 часа назад
"Сова, открывай. Медведь пришел."
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1658 постов (1354 в горячем)

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