Романтический танец молодоженов чуть не закончился трагедией

Свадьба - очень торжественное мероприятие и каждая пара мечтает о незабываемом празднике. Эту свадьбу точно запомнят как сами молодожены, так и все, кто на ней присутствовали.

Праздничный вечер по поводу регистрации брака отмечали в зале торжеств "Платина холл" на улице Леднёва в Череповце. Все шло по плану, но во время танца молодых римские свечи решили внести коррективы в мероприятие и добавить "огонька". Искры попали на украшения, и те моментально вспыхнули.