Романтический танец молодоженов чуть не закончился трагедией

Опасное это дело использовать пиротехнику в закрытом помещении.
Свадьба - очень торжественное мероприятие и каждая пара мечтает о незабываемом празднике. Эту свадьбу точно запомнят как сами молодожены, так и все, кто на ней присутствовали.
Праздничный вечер по поводу регистрации брака отмечали в зале торжеств "Платина холл" на улице Леднёва в Череповце. Все шло по плану, но во время танца молодых римские свечи решили внести коррективы в мероприятие и добавить "огонька". Искры попали на украшения, и те моментально вспыхнули.
Благо гости попались не из пугливых и смогли сами оперативно потушить огонь. Так что обошлось без жертв и разрушений.
Сотрудники заведения отметили, что свадьба завершилась благополучно, а сами молодожены остались довольны праздником. Вот уж действительно будет, что внукам рассказать.
Источник:
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Где мозги то ???
ПС. Помнится в Пулково ( аэропорт) сработала пожарная тревога без уведомления что это учебная. И всем пох, к выходам переместились всего три мужика и две бабульки с внуками. При том что мы сидели внизу у 20х выходов ( оттуда не видно что происходит в большом зале). Люди реально не понимают, что могут попасть в новостные выпуски совсем не так, как им бы хотелось.