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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 862 поста • 43 подписчика подписаться
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Романтический танец молодоженов чуть не закончился трагедией

Романтический танец молодоженов чуть не закончился трагедией

Автор:
29 октября 2023 09:17
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   пиротехника   пожар   римские огни   свадьба   танец   
1588
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Опасное это дело использовать пиротехнику в закрытом помещении.

Свадьба - очень торжественное мероприятие и каждая пара мечтает о незабываемом празднике. Эту свадьбу точно запомнят как сами молодожены, так и все, кто на ней присутствовали.


Праздничный вечер по поводу регистрации брака отмечали в зале торжеств "Платина холл" на улице Леднёва в Череповце. Все шло по плану, но во время танца молодых римские свечи решили внести коррективы в мероприятие и добавить "огонька". Искры попали на украшения, и те моментально вспыхнули.


Благо гости попались не из пугливых и смогли сами оперативно потушить огонь. Так что обошлось без жертв и разрушений.


Сотрудники заведения отметили, что свадьба завершилась благополучно, а сами молодожены остались довольны праздником. Вот уж действительно будет, что внукам рассказать.

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Метки: Видео   пиротехника   пожар   римские огни   свадьба   танец   
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12  комментариев
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15k
Александр Час назад
Хорошо, что так, а вообще и до "Хромой Лошади" было недалеко...
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1k
Aleksei 57 секунд назад
дебилы! пожар в закрытом помещении,а они на телефон снимают !
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10k
Борис Карабанов 4 минуты назад
Оказали услугу. Теперь проверки заведению не избежать.
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6k
Кистень 15 минут назад
Спиртом надо было гасить, спиртом! И не факт, что они доживут до внуков.
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6k
Евгений Д 15 минут назад
Кровля низкая и дерево, кругом дерево, , а эти тупые искровой фонтан забабахали.
Где мозги то ???
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27k
Matrosskin 23 минуты назад
У людей нет ни капли инстинкта самосохранения. Я уже не говорю про пиротехнику рядом с горючими материалами ( ну что там может пойти не так, а ?) и отсутствие огнетушителя в шаговой доступности, раз уж собрались зажечь. Но и элементарно - встать из-за столов и переместиться к дверям, а смелым - схватить скатерти ( пусть и с ущербом посуде) и накинуть на пламя ... Я понимаю - большинство череповчан привыкли к дыму ( кто там был, тот знает), но всё же - оказаться в печке с задымлением - это немного другое.
ПС. Помнится в Пулково ( аэропорт) сработала пожарная тревога без уведомления что это учебная. И всем пох, к выходам переместились всего три мужика и две бабульки с внуками. При том что мы сидели внизу у 20х выходов ( оттуда не видно что происходит в большом зале). Люди реально не понимают, что могут попасть в новостные выпуски совсем не так, как им бы хотелось.
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5k
Горожанин Полчаса назад
Сколько тупым не говори о правилах - бесполезно.. Тупые самовыражаются в нарушениях правил - они в этом видят ум и свободу. Ну, тупые...
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15k
Типа граф Полчаса назад
Водкой надо было заливать !
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36k
Барклай 44 минуты назад
хз. до конца не досмотрел - никто не орет - алла акбар. ща рванет - красиво будет это я про бензовоз на летном поле
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