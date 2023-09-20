Пожар на складе ГСМ близ аэропорта начался рано утром. Очевидцы сообщают, что перед пожаром слышали звук мощного взрыва. Момент возгорания попал на видео камер наблюдения.
В Адлерском районе Сочи около пяти утра сегодняшнего дня загорелась цистерна с дизельным топливом. Резервуар вспыхнул как спичка, и момент его возгорания попал на видео.
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К месту пожара незамедлительно выехали спецслужбы. Промышленная территория расположена неподалёку от аэропорта, поэтому пожар тушили оперативно. К работе привлекли более 60 человек и 15 единиц техники.
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К 8.20 пожар был потушен - об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своём Телеграм-канале. О причинах возгорания градоначальник ничего не сообщил, однако в ряде СМИ упоминается об атаке беспилотника-камикадзе.
Более того, появились фото и видео с места инцидента, где сотрудники спецслужб собирают фрагменты, похожие на обломки БПЛА.
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Официальные власти не подтверждают и не опровергают атаку беспилотника, сообщив, что ожидают результатов проверки. Известно, что инцидент не сказался на работе аэропорта. Жертв и пострадавших нет.
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Недолго вам уже осталось...
Но нюанс, наша армия от этого становится лучше, а Запад дает в долг тому, кто никогда не отдаст.