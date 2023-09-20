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"Аж наш дом дрогнул!": неподалёку от аэропорта в Сочи взорвался и загорелся резервуар с топливом

"Аж наш дом дрогнул!": неподалёку от аэропорта в Сочи взорвался и загорелся резервуар с топливом

Автор:
20 сентября 2023 11:13
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Сочи   атака дрона   аэропорт   бпла   дизтопливо   пожар   
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Пожар на складе ГСМ близ аэропорта начался рано утром. Очевидцы сообщают, что перед пожаром слышали звук мощного взрыва. Момент возгорания попал на видео камер наблюдения.

В Адлерском районе Сочи около пяти утра сегодняшнего дня загорелась цистерна с дизельным топливом. Резервуар вспыхнул как спичка, и момент его возгорания попал на видео.


Местные жители сообщают, что перед пожаром слышали звук взрыва, а перед взрывом - свист.


К месту пожара незамедлительно выехали спецслужбы. Промышленная территория расположена неподалёку от аэропорта, поэтому пожар тушили оперативно. К работе привлекли более 60 человек и 15 единиц техники.




К 8.20 пожар был потушен - об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своём Телеграм-канале. О причинах возгорания градоначальник ничего не сообщил, однако в ряде СМИ упоминается об атаке беспилотника-камикадзе.


Более того, появились фото и видео с места инцидента, где сотрудники спецслужб собирают фрагменты, похожие на обломки БПЛА.


Официальные власти не подтверждают и не опровергают атаку беспилотника, сообщив, что ожидают результатов проверки. Известно, что инцидент не сказался на работе аэропорта. Жертв и пострадавших нет.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Сочи   атака дрона   аэропорт   бпла   дизтопливо   пожар   
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8  комментариев
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30k
Aqueronte Час назад
Так же раньше говорили что у нас дефицит солярки, а тут целый резервуар нашелся, где-то нас обманывают
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4k
просто Дмитрий 6 минут назад
надо 3.14здить ! Ой как надо!!!
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Опять хохлы красные линии не заметили...
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30k
Григорий Час назад
В кидание какашками можно играть в обе стороны. Мы тоже можем делать картонные беспилотники.
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