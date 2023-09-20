"Аж наш дом дрогнул!": неподалёку от аэропорта в Сочи взорвался и загорелся резервуар с топливом

К 8.20 пожар был потушен - об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своём Телеграм-канале. О причинах возгорания градоначальник ничего не сообщил, однако в ряде СМИ упоминается об атаке беспилотника-камикадзе.

Более того, появились фото и видео с места инцидента, где сотрудники спецслужб собирают фрагменты, похожие на обломки БПЛА.