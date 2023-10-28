Пацан ловко украл с барной стойки банку для чаевых

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На видео попал момент, как парень крутится у барной стойке, затем хватает банку с чаевыми и убегает.
По словам очевидцев за два дня банки пропали в трёх кофейнях.
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