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Пацан ловко украл с барной стойки банку для чаевых

Пацан ловко украл с барной стойки банку для чаевых

Автор:
28 октября 2023 10:18
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Одесса   вор   криминал   пацан   хулиганство   чаевые   
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На видео попал момент, как парень крутится у барной стойке, затем хватает банку с чаевыми и убегает.

По словам очевидцев за два дня банки пропали в трёх кофейнях.

Источник:

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Метки: Видео   Одесса   вор   криминал   пацан   хулиганство   чаевые   
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2  комментария
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33k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Будущий олигарх.
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76k
Viktor Полчаса назад
Отжешь сучонок! Если сейчас не остановить, толку не будет, а может и уже не будет!
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Alorous

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