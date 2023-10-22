В Китае есть поезд для фермеров и их подопечных

Перевезти кошечку или собачку в поезде это не ново, наши четвероногие друзья уже давно имеют возможность путешествовать по всему миру с хозяевами, но предприимчивые китайцы пошли дальше. Они решили, что можно и небольшой рогатый скот перевозить в обычном поезде. Но только в одном, специальном, для фермеров. Этот поезд является “медленным поездом” на железной дороге Чэнду-Куньмин. Он останавливается на каждой станции и стоит дешево.