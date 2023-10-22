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В Китае есть поезд для фермеров и их подопечных

В Китае есть поезд для фермеров и их подопечных

Автор:
22 октября 2023 09:22
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   козы   перевозка животных   поезд   фермеры   
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Ну все правильно, транспорт-то общественный для всех, козочки тоже хотят путешествовать с комфортом!

Перевезти кошечку или собачку в поезде это не ново, наши четвероногие друзья уже давно имеют возможность путешествовать по всему миру с хозяевами, но предприимчивые китайцы пошли дальше. Они решили, что можно и небольшой рогатый скот перевозить в обычном поезде. Но только в одном, специальном, для фермеров. Этот поезд является “медленным поездом” на железной дороге Чэнду-Куньмин. Он останавливается на каждой станции и стоит дешево.


Для удобства был убран ряд сидений в начале и конце каждого вагона, ну а проводники теперь не только проверяют билеты, но и убирают козьи какашки. Так животных везут на продажу в соседний город.


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Метки: Видео   Китай   козы   перевозка животных   поезд   фермеры   
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ACU900 45 минут назад
Кое что вспомнилось :)
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